به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، شرکتهای تلفن همراه به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای ارتباطی خدمترسان به زائران خانه خدا به منظور افزایش خدمات به آنها با یکدیگر رقابت میکنند.
با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون حاجی سالانه از شبکههای ارتباطی در ایام حج استفاده میکنند و مکالمههای بینالمللی کاهش چشمگیری مییابد و استفاده از تلفنهای همراه افزایش، از این رو ایام حج بهویژه در سال 2008 فصلی جدید برای رقابت میان شرکتهای تلفن همراه در عربستان به شمار میرود.
شرکت ارتباطات عربستان اظهار داشت: در مکه و مشاعر مقدس بهترین خدمات را به زائران بیت الله الحرام ارائه میکند. به طوری که استفاده از تلفن همراه در این ایام در همه جهان بینظیر است. این شرکت سعی در توسعه شبکههای ارتباطی در مکه، منی، مزدلفه و عرفات دارد و ظرفیت این مناطق را نسبت به سال گذشته تا 50 درصد افزایش داده است و بر اساس تحقیقات میدانی که سال گذشته انجام شد این کار امسال توسعه بسیاری یافت.
شرکت "موبایل من" در عربستان گنجایش شبکه تلفن همراه را در مشاعر مقدس تا 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است. به اضافه اینکه از برجهای ثابت و متحرک استفاده کرده که گنجایش 3 میلیون مکالمه را داشته باشند. همچنین این شرکت خدمات اینترنتی وسیعی به صورت رایگان به زائران در منی، عرفات و مزدلفه ارائه میکند.
مهندس خالد الکاف رئیس اجرایی شرکت "موبایل من" تصریح کرد: این تجربه برای چهارمین سال در این کشور اجرا میشود و به منظور آمادگی برای حج امسال از پایان حج سال گذشته کارهای مقدماتی را آغاز کردهایم و از همه راهها و تکنیکها به منظور حمایت از این شبکهها بهرهمند شدیم . 63 نقطه فروش تلفن راهاندازی شد که با استقبال زائران ایرانی، اردنی، اندونزیایی، مالزیایی، سودانی، مصری مواجه شد. حتی در فرودگاههای بینالمللی، داخل مشاعر، ورودیهای راههای دریایی و زمینی حتی هتلهای مکه و مدینه نیز این شرکت فعالیت میکند.
ایام حج به عنوان یکی از مهمترین مناسبتهای دینی مسلمانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو افزایش خدمترسانی به زائران خانه خدا در ابعاد و موقعیتهای مختلف اهمیت بهسزایی دارد.
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