عملیات برف روبی پایتخت کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سلیمی با اشاره به دو برابر شدن تجهیزات و ماشین آلات زمستانی نسبت به سال گذشته اظهارداشت: در زمستان امسال 1300 دستگاه از انواع ماشین آلات نظیر لودر، گریدر، نمک پاش، شن پاش، مینی لودر، کامیون و... مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی مناطق شمالی شهر تهران شامل مناطق 1، 2، 3، 4، 5 و 22 را به دلیل مرتفع بودن، اولویت اول مناطق تهران در اختصاص دادن امکانات ذکر کرد و افزود: با توجه به تجربه کسب شده از سالهای گذشته از بارش برف موردی در برخی مناطق جنوبی مانند 15، 19 و 20 نیز غافل نخواهیم ماند.

سلیمی در ادامه از ایجاد یک سایت مرکزی در هر کدام از 22 منطقه شهر تهران خبر داد و افزود: بیش از 300 نقطه ثابت به عنوان ایستگاه ثابت عملیاتی در سطح مناطق 22 گانه آماده سازی و به امکانات لازم از جمله ماشین آلات، محل اسکان کارگران، محل دپوی سوخت و غیره تجهیز شده اند.

وی گفت: امسال این امکانات از طریق مناطق در اختیار نواحی قرار گرفته و نواحی به طور متمرکز عملیات برف روبی را انجام خواهند داد.

سلیمی با اشاره به بکارگیری یکهزار و 650 نفر نیروی انسانی مختص عملیات برف روبی افزود: این تعداد به 13 هزار نیروی دائمی خدمات شهری که در طول زمستان عملیات برف روبی را انجام می دهند افزوده شده و در 300 ایستگاه استقرار خواهند یافت.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران در مورد اقدامات پیش بینی شده برای بزرگراهها نیز اظهار داشت: در بزرگراههای فرا منطقه ای علاوه بر امکانات هر منطقه، امکانات جداگانه ای به عنوان یگانهای عملیاتی ویژه توسط این سازمان برای شرایط فوق العاده و بحرانی بارش برف آماده به کار خواهند بود.