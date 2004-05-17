شروع مجددكلاس آموزش بازيگري مولوي

" محمد مختاري" مدير تئاتر مولوي با اعلام خبر فوق به خبرنگار سرويس تئاتر "مهر" در باره اين كارگاه هاي آموزشي گفت: اين كلاسها به شكل كارگاهي و به مدت 6ماه در دو دوره سه ماهه به صورت دو جلسه 3 ساعته در هفته برگزار مي شودو پس ازپايان دوره به انها مدركي از طرف جهاد دانشگاهي و تئاتر مولوي به آنها داده خواهد شد.

وي درتوضيح افزود: به علت محدوديتي كه راي تعداد هنرجو در كار گاههاي آموزشي وجود دارد مجبوريم در ابتدا از همه علاقمندان ثبت نام كرده ، يك آزمون ورودي به صورت مصاحبه بگيرم و برگزيدگان اين امتحان ورودي مي توانند به عنوان هنرجو در اين كلاسها حاضر شوند. برگزاري اين مصاحبه ورودي به عهده خود استادان كلاس دكتر خاكي و دكتر دلخواه است.

مدير تئاتر مولوي شهريه اين كلاسها رادر مقايسه با شهريه كلاسهاي آزاد و دانشكده هاي خصوصي ناچيز دانست و گفت شهريه سه ماهه اول اين كلاسها 100 هزار تومان است.

وي همچنين متذكر شد پس از برگزاري كلاسهاي بازيگري ، كلاسهاي نمايشنامه نويسي و ديگر رشته هاي تئاتر در اين تئاتر شكل مي گيرد.

لازم به ذكر است، برگزاري اين كارگاههاي آموزشي بازيگري ، نمايشنامه نويشي و گريم از چند سال گذشته درمولوي آغاز شد كه با تغيير مديريت اين تالار در سال گذشته براي مدتي برگزاري اين كلاسها متوقف شد. شهريه ورودي اين كلاسها طي سه دوره قبل 35 هزار تومان بود.