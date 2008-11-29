  1. استانها
  2. تهران
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

27 مجتمع تولیدی تعاونی کشاورزی در کشور فعال شدند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی چند ماه گذشته 27 مجتمع تولیدی تعاونی کشاورزی در کشور مشغول به فعالیت شدند.

غلامحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برای بهره برداری صحیح از امکانات آب و خاک 10 درصد از تعاونیهای تولید موجود اختصاص به ایجاد مجتمع های تولیدی یافته است.

وی افزود: از آن زمان مدت زیادی نمی گذرد و طی چند ماه گذشته 27  مجتمع تولیدی تعاونی  در کشور مشغول به فعالیت شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین استانهایی هستند که این مجتمع ها در آنها فعال شده است و در استانهای گیلان، مرکزی، همدان و آذربایجان غربی نیز در حد کمتری شرکتها مشغول به فعالیت شدند.

طباطبایی اعلام کرد: در این مجتمعهای تولیدی از حداقل اختصاص 25 هکتار زمین به مجتمعها آغاز می شود و در بعضی از استانها به 150 هکتار هم می رسد، در استان فارس روش سهامی کشاورزی در حدود 500 هکتاربه روش سهامی زراعی توسط شرکت " ایزد خواست " صورت گرفته است.

وی یادآور شد: بیش از هزار شرکت تعاونی تولید بر اساس 36 شاخص مقایسه شدند، در این ارزیابی 87 درصد شرکت تعاونی تولید دارای رتبه و امتیاز متوسط به بالا هستند.

کد خبر 791780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها