27 مجتمع تولیدی تعاونی کشاورزی در کشور فعال شدند

غلامحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برای بهره برداری صحیح از امکانات آب و خاک 10 درصد از تعاونیهای تولید موجود اختصاص به ایجاد مجتمع های تولیدی یافته است.

وی افزود: از آن زمان مدت زیادی نمی گذرد و طی چند ماه گذشته 27 مجتمع تولیدی تعاونی در کشور مشغول به فعالیت شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین استانهایی هستند که این مجتمع ها در آنها فعال شده است و در استانهای گیلان، مرکزی، همدان و آذربایجان غربی نیز در حد کمتری شرکتها مشغول به فعالیت شدند.

طباطبایی اعلام کرد: در این مجتمعهای تولیدی از حداقل اختصاص 25 هکتار زمین به مجتمعها آغاز می شود و در بعضی از استانها به 150 هکتار هم می رسد، در استان فارس روش سهامی کشاورزی در حدود 500 هکتاربه روش سهامی زراعی توسط شرکت " ایزد خواست " صورت گرفته است.

وی یادآور شد: بیش از هزار شرکت تعاونی تولید بر اساس 36 شاخص مقایسه شدند، در این ارزیابی 87 درصد شرکت تعاونی تولید دارای رتبه و امتیاز متوسط به بالا هستند.