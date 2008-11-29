تاکید وزیر کشور بر مقاوم سازی مدارس قدیمی ساز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی وزیر کشور که پیش از ظهر امروز در مراسم دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور در مدرسه راهنمایی دخترانه زینب کبری سخن می گفت با اشاره به تصویب قانون مجلس مبنی بر تشکیل سازمان مدیریت بحران افزود: اقدامات خوبی در این سازمان در حال انجام است و کمیته های مختلفی برای بخش مختلف کشور مشخص شده است.

قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور توضیح داد: برای جلوگیری بهتر از خسارات و تلفات ناشی از سوانح دانش آموزان نقش مهمی دارند چرا که با اقشار مختلف جامعه در ارتباطند و می توانند آموزشهای لازم را به آنها نیز منتقل کنند.

وی برگزاری مانورهای اینچنینی را باعث بروز عملی اقتدار ملی مردمی دانست و تاکید کرد: برای به حداقل رساندن خسارتهای ناشی از زلزله لازم است پیشگیریهای لازم را با حضور اقشار مختلف مردم داشته باشیم.

محصولی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا این مانورها نهادینه شود و حتی اگر امکان دارد مردم هر ماه یکبار در خانه خود اینگونه کارها را تمرین کنند تا آمادگی لازم را برای مقابله و مواجهه با این سوانح داشته باشند.

وزیر کشور در پایان با تاکید بر لزوم مقاوم سازی برخی مدارسی که دارای بافت قدیمی هستند و از ایمنی لازم برخوردار نیستند، گفت: مدارسی که در حال حاضر ساخته می شوند با توجه به استانداردهای لازم در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله احداث می شوند، اما باید با اعتباراتی که به این بخش داده می شود مدارس قدیمی نیز از مقاومت لازم در مقابله با سوانح طبیعی برخوردار شوند.