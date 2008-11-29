اهدای منزل "معزی فردوس" به میراث فرهنگی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از این منزل تاریخی گفت: این اقدام ارزشمند از سوی ورثه مرحوم معزی، با هدف ارج نهادن به مواریث فرهنگی، حفظ و صیانت از گنجینه های تاریخی، پاسداشت ارزش های نیاکان، رشد و توسعه شهرستان فردوس صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: مرمت این بنای تاریخی با حفظ حقوق معنوی مالک آن در آینده ای نزدیک از محل اعتبارات استانی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آغاز خواهد شد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این مراسم در خصوص معماری این بنای تاریخی تصریح کرد: منزل معزی از جمله منازل تاریخی محله سردشت فردوس است که معماری آن بر پایه حیاط مرکزی و قرارگیری ایوان ها و اتاق ها در گرداگرد آن است.

اقدس کرم پور اظهار داشت: ایوان واقع شده در سمت جنوب بنا دارای تزئینات گچبری و مقرنس کاری بسیار زیبایی است که به عنوان یکی از مشخصه های معماری این بنا مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین وجود تزئینات گچبری در اطراف حیاط و کتیبه گچی قرمز رنگ داخل یکی از اتاق های شمالی بنا بر زیبایی ها و ارزش های این بنا افزوده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: منزل تاریخی معزی از جمله بناهای شاخص محله تاریخی سردشت فردوس است که در سال 1385 با شماره 17878در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.