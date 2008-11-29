۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

اهدای منزل "معزی فردوس" به میراث فرهنگی خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از اهدا منزل تاریخی "معزی فردوس" در یک اقدام ارزشمند فرهنگی به این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از این منزل تاریخی گفت: این اقدام ارزشمند از سوی ورثه مرحوم معزی، با هدف ارج نهادن به مواریث فرهنگی، حفظ و صیانت از گنجینه های تاریخی، پاسداشت ارزش های نیاکان، رشد و توسعه شهرستان فردوس صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: مرمت این بنای تاریخی با حفظ حقوق معنوی مالک آن در آینده ای نزدیک از محل اعتبارات استانی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آغاز خواهد شد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این مراسم در خصوص معماری این بنای تاریخی تصریح کرد: منزل معزی از جمله منازل تاریخی محله سردشت فردوس است که معماری آن بر پایه حیاط مرکزی و قرارگیری ایوان ها و اتاق ها در گرداگرد آن است.

اقدس کرم پور اظهار داشت: ایوان واقع شده در سمت جنوب بنا دارای تزئینات گچبری و مقرنس کاری بسیار زیبایی است که به عنوان یکی از مشخصه های معماری این بنا مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین وجود تزئینات گچبری در اطراف حیاط و کتیبه گچی قرمز رنگ داخل یکی از اتاق های شمالی بنا بر زیبایی ها و ارزش های این بنا افزوده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: منزل تاریخی معزی از جمله بناهای شاخص محله تاریخی سردشت فردوس است که در سال 1385 با شماره 17878در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

