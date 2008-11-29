70 درصد موقوفات سمنان مربوط به امام حسین (ع) و عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این موقوفات باید در امور مربوط به گسترش و ترویج فرهنگ عاشورا هزینه شود .

وی با اشاره به برگزاری سومین کنگره عاشورا پژوهی در استان سمنان گفت: ایجاد فرهنگ عاشورایی و تبیین اهداف قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از اهداف برگزاری این کنگره در استان سمنان است.

به گفته وی، این کنگره امسال در سه سطح تخصصی دانشجویی، دانش آموزی و عمومی برگزار می شود .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان "عاشورا، فرصت ها و آسیب ها" را عنوان سومین کنگره استان عنوان کرد و گفت: در بخش فرصت ها علاقه مندان در 13 موضوع و در آسیب ها در 9 موضوع می توانند مقالات خود را ارسال کنند .

وی با اشاره به اینکه این کنگره دوم بهمن ماه در سمنان برگزار می شود، گفت: بیست و دوم دیماه آخرین فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره است.