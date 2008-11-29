۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

70 درصد موقوفات سمنان مربوط به امام حسین (ع) و عاشوراست

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: بیش از 70 درصد از موقوفات استان مربوط به حضرت امام حسین (ع) و قیام عاشورا است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این موقوفات باید در امور مربوط به گسترش و ترویج فرهنگ عاشورا هزینه شود.

وی با اشاره به برگزاری سومین کنگره عاشورا پژوهی در استان سمنان گفت: ایجاد فرهنگ عاشورایی و تبیین اهداف قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از اهداف برگزاری این کنگره در استان سمنان است.

به گفته وی، این کنگره امسال در سه سطح تخصصی دانشجویی، دانش آموزی و عمومی برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان "عاشورا، فرصت ها و آسیب ها" را عنوان سومین کنگره استان عنوان کرد و گفت: در بخش فرصت ها علاقه مندان در 13 موضوع و در آسیب ها در 9 موضوع می توانند مقالات خود را ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه این کنگره دوم بهمن ماه در سمنان برگزار می شود، گفت: بیست و دوم دیماه آخرین فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره است.

کد مطلب 791788

