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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

خشکسالی به عشایر خراسان شمالی 300 میلیارد ریال خسارت زد

خشکسالی به عشایر خراسان شمالی 300 میلیارد ریال خسارت زد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایر خراسان شمالی گفت: خشکسالی به عشایر استان خراسان شمالی 300 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

موسی الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشکسالی وزن هر راس دام عشایر را به طور میانگین 10 کیلوگرم کاهش داده و این امر سبب شد عشایراستان با کمبود نقدینگی  و مشکلات اقتصادی مواجه شوند.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم علوفه یارانه ای امسال بین سه هزار و 410 تا سه هزار و 450 ریال است که متاسفانه عشایر به سبب مشکلات اقتصادی  قدرت خرید پایین نتوانستند ، خریداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در هر کیلو علوفه دامی 50 درصد یارانه اختصاص یابد تا حدودی مشکلات تامین علوفه دام های عشایر حل می شود.

عشایر استان خراسان شمالی با پنج هزار خانوار و 900 هزار راس دام نقش مهمی در تولید فرآورده های دامی استان دارند.

کد مطلب 791791

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