خشکسالی به عشایر خراسان شمالی 300 میلیارد ریال خسارت زد

موسی الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشکسالی وزن هر راس دام عشایر را به طور میانگین 10 کیلوگرم کاهش داده و این امر سبب شد عشایراستان با کمبود نقدینگی و مشکلات اقتصادی مواجه شوند.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم علوفه یارانه ای امسال بین سه هزار و 410 تا سه هزار و 450 ریال است که متاسفانه عشایر به سبب مشکلات اقتصادی قدرت خرید پایین نتوانستند ، خریداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در هر کیلو علوفه دامی 50 درصد یارانه اختصاص یابد تا حدودی مشکلات تامین علوفه دام های عشایر حل می شود.

عشایر استان خراسان شمالی با پنج هزار خانوار و 900 هزار راس دام نقش مهمی در تولید فرآورده های دامی استان دارند.

