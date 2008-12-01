انحصار دارو توسط کشورهای دارای تکنولوژی نوعی اهرم فشار است

دکتر امیر حسین قاضی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از مشکلات کشور، بحث بازار داروهاست که در دنیا بسیار انحصاری بوده و کشورهای دارای تکنولوژی هر وقت بخواهند از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کنند که نمونه این امر در عراق اتفاق افتاد.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: البته ما دانشمندانی با سطح بالای علمی و مدیرانی لایق داریم که با نگاه به آینده، سرمایه‌گذاری در زمینه تامین داروهای کمیاب را در دستور کار قرار داده و این نیاز اولیه آحاد جامعه را برآورده خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت حمایت جدی از تکنولوژی‌های جدید دارویی دارد و ما هر روز شاهد یک نوآوری در این زمینه هستیم.

قاضی زاده گفت: ارزش آورده علمی این محصول از آن جهت اهمیت دارد که یک فناوری ایجاد می‌کند.

وی افزود: با تلاش دست‌اندرکاران، تولید هورمون رشد نوترکیب در داروسازی ثامن به سرعت به نتیجه رسید و با آن مشکل بزرگی از جامعه پزشکی حل شد.

دکتر قاضی‌زاده با بیان اینکه در چشم‌انداز 20 ساله کشور، موضوع تولید علم و فناوری محور توسعه است، گفت: در دنیا چند تکنولوژی برتر وجود دارد که داشتن آنها به معنای جدا شدن از کشورهای در حال توسعه و رسیدن به قله علمی جهان است.

وی ورود داروسازی ثامن به عرصه بیوتکنولوژی را اتفاقی مبارک دانست و گفت: علم بیوتکنولوژی در کنار علومی همچون انرژی هسته‌ای، هوا و فضا و IT از تکنولوژی‌های برتر دنیا هستند.