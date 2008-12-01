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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

قاضی زاده:

انحصار دارو توسط کشورهای دارای تکنولوژی نوعی اهرم فشار است

انحصار دارو توسط کشورهای دارای تکنولوژی نوعی اهرم فشار است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به بازار انحصاری دارو توسط کشورهای دارای تکنولوژی گفت: کشورهای دارای تکنولوژی هر وقت بخواهند از این موضوع به عنوان یک اهرم فشار بر کشورهای توسعه نیافته استفاده می‌کنند.

دکتر امیر حسین قاضی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از مشکلات کشور، بحث بازار داروهاست که در دنیا بسیار انحصاری بوده و کشورهای دارای تکنولوژی هر وقت بخواهند از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کنند که نمونه این امر در عراق اتفاق افتاد.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: البته ما دانشمندانی با سطح بالای علمی و مدیرانی لایق داریم که با نگاه به آینده، سرمایه‌گذاری در زمینه تامین داروهای کمیاب را در دستور کار قرار داده و این نیاز اولیه آحاد جامعه را برآورده خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت حمایت جدی از تکنولوژی‌های جدید دارویی دارد و ما هر روز شاهد یک نوآوری در این زمینه هستیم.

قاضی زاده گفت: ارزش آورده علمی این محصول از آن جهت اهمیت دارد که یک فناوری ایجاد می‌کند.

وی افزود: با تلاش دست‌اندرکاران، تولید هورمون رشد نوترکیب در داروسازی ثامن به سرعت به نتیجه رسید و با آن مشکل بزرگی از جامعه پزشکی حل شد.

دکتر قاضی‌زاده با بیان اینکه در چشم‌انداز 20 ساله کشور، موضوع تولید علم و فناوری محور توسعه است، گفت: در دنیا چند تکنولوژی برتر وجود دارد که داشتن آنها به معنای جدا شدن از کشورهای در حال توسعه و رسیدن به قله علمی جهان است.

وی ورود داروسازی ثامن به عرصه بیوتکنولوژی را اتفاقی مبارک دانست و گفت: علم بیوتکنولوژی در کنار علومی همچون انرژی هسته‌ای، هوا و فضا و IT از تکنولوژی‌های برتر دنیا هستند.

کد مطلب 791792

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