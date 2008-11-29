تغییر فرهنگ ایرانی مهمترین هدف استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در دامغان گفت: اجرای طرح نهضت قرآن آموزی و تربیت نیروهای متخصص در حوزه های مختلف قرآنی از مهمترین برنامه های قرآنی این اداره به شمار می رود.

وی فعالیتهای قرآنی این اداره را چشمگیر و تاثیر گذار دانست و گفت: در نیمه نخست امسال بیش از 650 نفر در کلاس های قرآنی مشارکت داشتند و به کسانی که در امتحان پایان دوره نمره قبولی را کسب کرده اند گواهی پایان دوره اعطا شده است.

به گفته وی، روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران همانند دیگر نهضتهای معاصر ضمن ایفای نقش پیشتاز به عنوان یکی از مهمترین شبکه های اطلاع رسانی در آگاهی دادن به مردم وظیفه ی مهمی را به عهده گرفته و منشأ حرکتهای بزرگی شدند.

زاهدی افزود: روحانیت متعهد شیعه به جهت همان بعد محوریت دینی و مردمی بودن خود در جامعه، توانست بیش از سایر اقشار در دل ها رسوخ کند و هدایت درونی افراد را برعهده گیرد.

امام جمعه دامغان نیز در این نشست گفت: قرآن شفا بخش ترین داروی هدایت انسان ها و تضمین کننده سعادت بشر در تحقق عدالت، آسایش و آرامش پایدار بوده و اقیانوسی است که هیچگاه به کاستی نمی گراید .