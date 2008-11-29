۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

در دیدار سردار نجار،

رئیس جمهور تاجیکستان خواستار گسترش همکاری دفاعی با ایران شد

رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و تحکیم روابط دفاعی کشورش با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمدنجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در محل اقامت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که در تهران به سر می برد با وی دیدار و گفتگو کرد.

امام علی رحمان با ابراز خرسندی از گسترش همکاری دفاعی ایران و تاجیکستان گفت: باید اینگونه همکاریها به بخشهای دیگر تسری یابد.

وی تصریح کرد: روابط دفاعی میان دو کشور یک رابطه‌  کاملا دوستانه و برادرانه است که ریشه در اشتراکات فرهنگی، دینی و زبانی دو کشور دارد.

سردار نجار نیز در این دیدار همکاری دفاعی ایران و تاجیکستان را عامل مهمی در ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه ذکر کرد و افزود: ایران و تاجیکستان نسبت به ظهور و بروز متغیرهای جدید در حوزه‌های امنیتی مشترک در کشور به ویژه در افغانستان بی‌تفاوت نیستند و کلیه‌ اقدامات و تلاشهای خود برای مقابله با ناامنیهایی که متاثر از دخالت بیگانگان در منطقه به کار خواهند بست.

سردار نجار و رئیس جمهور تاجیکستان طرحهای موجود در خصوص خودکفایی ارتش تاجیکستان را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرارداده و بر اجرای هر چه سریعتر توافقات دفاعی میان دو کشور تاکید کردند.

