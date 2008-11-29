به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نقد و بررسی کتاب "شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس" که در سرای اهل قلم برپا خواهد شد محمدرضا سنگری، بلقیس سلیمانی، علی‌اصغر شیرزادی و حسن بارونیان حضور خواهند یافت.



این کتاب یک اثر پژوهشی است که در نه ‌فصل به معرفی و تجزیه و تحلیل شخصیت‌پردازی در هفت مجموعه داستان دفاع مقدس از جمله داستانهای "کارون پر از کلاه" نوشته اکبر خلیلی، "دوکبوتر دو پنجره یک پرواز" نوشته سید مهدی شجاعی، "آن سوی مه" نوشته داریوش عابدی ، "داستانهای شهر جنگی" نوشته حبیب احمدزاده، "مقتل" نوشته محمد بکائی، "همه زندگی" نوشته احمد غلامی و "طعم باروت" نوشته مجید قیصری می‌پردازد.

نویسنده این اثر در فصول ابتدایی نیز به موضوعات جنگ و بازتاب آن در زمینه‌های گوناگون جامعه، جایگاه جنگ در ادبیات داستانی جهان، نگاهی به جنگ عراق علیه ایران، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات داستانی دفاع مقدس، مفاهیم و تعاریف داستانی و شخصیت‌پردازی در داستان می‌پردازد.

جلسه نقد و بررسی کتاب "شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس" ساعت 16:30دوشنبه 11آذرماه در سرای اهل قلم واقع خیابان فلسطین جنوبی کوچه خواجه‌نصیر برگزار می‌شود.