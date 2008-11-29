  1. هنر
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس بررسی می‌شود

جلسه نقد و بررسی کتاب "شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس" نوشته حسن بارونیان روز دوشنبه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نقد و بررسی کتاب "شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس" که در سرای اهل قلم برپا خواهد شد محمدرضا سنگری، بلقیس سلیمانی، علی‌اصغر شیرزادی و حسن بارونیان حضور خواهند یافت.
 
این کتاب  یک اثر پژوهشی است که در نه ‌فصل به معرفی و تجزیه و تحلیل شخصیت‌پردازی در هفت مجموعه داستان دفاع مقدس از جمله داستانهای "کارون پر از کلاه" نوشته اکبر خلیلی، "دوکبوتر دو پنجره یک پرواز" نوشته سید مهدی شجاعی، "آن سوی مه" نوشته داریوش عابدی ، "داستانهای شهر جنگی" نوشته حبیب احمدزاده، "مقتل" نوشته محمد بکائی، "همه زندگی" نوشته احمد غلامی و "طعم باروت" نوشته مجید قیصری می‌پردازد.

نویسنده این اثر در فصول ابتدایی نیز به موضوعات جنگ و بازتاب آن در زمینه‌های گوناگون جامعه، جایگاه جنگ در ادبیات داستانی جهان، نگاهی به جنگ عراق علیه ایران، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات داستانی دفاع مقدس، مفاهیم و تعاریف داستانی و شخصیت‌پردازی در داستان می‌پردازد.

جلسه نقد و بررسی کتاب "شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس" ساعت 16:30دوشنبه 11آذرماه در سرای اهل قلم واقع خیابان فلسطین جنوبی کوچه خواجه‌نصیر برگزار می‌شود.

کد مطلب 791798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها