تولید سالانه هشت هزار تن حبوبات در خراسان شمالی

یحیی روشندل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت کارخانه دو منظوره بسته بندی حبوبات و بوجاری بذر غلات در شهرستان اسفراین از طرحهای ارائه شده در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان بود که برای ساخت آن یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با اشاره به تصویب ساخت کارخانه دو منظوره بسته بندی حبوبات و ادویه در شهرستان مانه و سملقان در دور دوم سفر هیئت دولت به استان خاطرنشان کرد: برای اجرای مرحله اول این طرح یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برآورد شده است.

رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: سالانه بیش از 17 هزار تن انگور نیز در استان خراسان شمالی تولید می شود.

وی تصریح کرد: برای این میزان تولید ، یک واحد کارخانه 4 هزار تنی در نظر گرفته شده است اما برای تکمیل بخش سنجش ، فرآوری و درجه بندی کارخانه کشمش 12 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

روشندل خاطرنشان کرد: این شبکه مرداد ماه برای تکمیل و راه اندازی این کارخانه از بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری دعوت کرده اما تاکنون استقبال نشده است.

وی همچنین با اشاره به ارائه طرح ساخت کارگاه عرقیات گیاهی در روستای روئین اذعان کرد: برای اجرای این طرح دو میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

