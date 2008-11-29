38 کشتی و زخمی در تصادفات رانندگی کردستان طی دو روز

عارف قادرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در طول روزهای پنج شنبه و جمعه و به دلیل وقوع چندین فقره تصادف رانندگی بیش از 38 نفر کشته و زخمی شده اند.

وی ادامه داد: در اولین تصادف صورت گرفته در روز پنج شنبه و به دلیل بی احتیاطی یک دستگاه سمند در مقابل پمپ بنزین شهر زرینه از توابع سقز متاسفانه راننده دستگاه خاطی به همراه 4 سرنشین آن کشته شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان افزود: در این حادثه خودرو سمند به دلیل انحراف به چپ واژگون شده و علیرغم تلاش ماموران امداد و نجات تمامی سرنشینان آن در بیمارستان جان سپردند.

قادرزاده یادآور شد: در حادثه ای دیگر که در گردنه صلوات آباد سنندج به وقوع پیوست سه نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر به دلیل جراحات وارده راهی بیمارستان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه نیز به دلیل بی احتیاطی راننده یک دستگاه اتوبوس از مسیر اصلی خارج و واژگون گردید که خوشبختانه با انتقال افراد زخمی به بیمارستان سنندج وضعیت آنها رو به بهبود است.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان گفت: در حادثه سوم که شب گذشته در محور کامیاران - سنندج به وقوع پیوست نیز یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند.

قادرزاده یادآور شد: در جریان این تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه روا برخورد و با توجه به جراحات وارده 3 سرنشین پراید و 5 سرنشین روا نیز زخمی شدند.

وی در پایان ضمن هشدار به تمامی رانندگان در خصوص رعایت مسائل ایمنی در جاده های استان کردستان عنوان کرد: با توجه به آغاز فصل سرما و لغزنده بودن جاده های استان لازم است تمامی رانندگانی که قصد عبور از این مسیرها را دارند مسائل ایمنی را به دقت رعایت نمایند.