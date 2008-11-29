مصوبه دولت در مورد بازسازی ورزشگاه مجدیان دزفول اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر در دزفول، بازسازی این پروژه از سال 82 آغاز شد و قرار بود ظرف مدت 24 ماه به بهره برداری برسد ولی در حال حاضر با وجود گذشت پنج سال از آغاز عملیات اجرایی فاز اول آن، این پروژه تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس جمهور در سفر هیئت دولت به استان خوزستان در جمع مردم دزفول از اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات بازسازی این ورزشگاه خبر داد که موجب خوشحالی مردم به خصوص جوانان شهر شد.

رئیس اداره تربیت بدنی دزفول در گفتگو با مهر با اشاره به حساسیت و اهمیت پروژه، تنها راه بازسازی آن را استفاده از اعتبارات ملی عنوان کرد و از هیئت دولت و مسئولان سازمان تربیت بدنی خواست در سفر دوم هیئت دولت به خوزستان که گفته می شود تا پایان این ماه تحقق خواهد یافت، ملی کردن اعتبارات این پروژه را پیگیری نمایند.

عبدالحمید کاشی علل تاخیر در بازسازی این پروژه را قطره چکانی بودن اختصاص اعتبار به خاطر ملی نبودن طرح و ضعف پیمانکار عنوان کرد و افزود: اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه 70 میلیارد ریال است که ظرف این مدت فقط هفت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبارات ملی برای این طرح بازسازی ورزشگاه مجدیان ظرف مدت 24ماه پایان یافته و باعث دلگرمی و نشاط مردم و جوانان شهرستان دزفول شود.

سفر اول هیئت دولت به استان خوزستان دی ماه سال 1385 صورت گرفت ولی به علت اینکه بودجه سال آینده آن (سال 1386) بسته شده بود اکثر پروژه های مصوب ملی این سفر هنوز تکمیل نشده و در مواردی به مرحله اجرا نرسیده است.