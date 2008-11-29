30 درصد فضاهای آموزشی استثنایی خراسان جنوبی فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین هاونگی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی معلولان تصریح کرد: کمبود فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص در حیطه آموزش و پراکندگی معلولان از دیگر مشکلات آموزش و پرورش استثنایی استان است.

وی با اشاره به اینکه تنها 200 جلد کتاب در هر یک از کتابخانه های 26 مرکز آموزشی تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: توجه به سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان و خانواده های آنها، تغییر در باورها و ایجاد شناخت صحیح نسبت به کودکان استثنایی در جامعه، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص معلولیت و برخورد مناسب با معلولین و توجه به سند توسعه 20 ساله و برنامه پنج ساله در دستور کار قرار دارد.

هاونگی با تاکید بر اینکه جذب دانش آموزان معلول در خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: توسعه مراکز آموزش و پرورش استثنایی در مناطق محروم و روستایی از جمله اهداف این نهاد بوده است که در زیرکوه و سه قلعه تحقق یافته است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی از ساخت مدرسه شبانه روزی بیرجند خبر داد و گفت: ساخت این مدرسه 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود که در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه سه مرکز آموزشی بیرجند، خوسف و قاین نیز در این استان همزمان با دهه فجرافتتاح می شود، اظهار داشت: بالغ بر 800 میلیون تومان اعتبار برای ساخت این سه مرکز لازم است.

هاونگی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 746 دانش آموز معلول در حال حاضر در مراکز آموزش استثنایی این استان مشغول به تحصیل هستند، یادآور شد: بیشترین نرم این دانش آموزان در استان مربوط به معلولین ناتوان ذهنی است.

به گفته وی هم اکنون نرم معلم به دانش آموز در مدارس استثنایی خراسان جنوبی یک معلم به هشت دانش آموز است که این رقم در کشور یک معلم به شش دانش آموز است.