استخدام معلمان حق التدریسی انهدام آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی امروز در نشست خود با دبیران سرویس اجتماعی رسانه های کشور با انتقاد از اینکه مجلس برای استخدام 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آموزش و پرورش بودجه ای را اختصاص نداده است تصریح کرد: در ابتدا عنوان شد تنها 50 تا 60 هزار نیرو برای استخدام در آموزش و پرورش وجود دارد که بعد از بررسی دقیق فهمیدیم که 520 هزار نفر در صف استخدام هستند.

وی با عنوان اینکه موافق سبک سازی آموزش و پرورش است افزود: از 50 تا 60 هزار نهضت یار سواد آموزی نیز تنها یکهزار و 790 نفر آنها شرایط استخدام در آموزش و پرورش را دارند که به ناچار و به دلیل قول آقای قرائتی به آنها مجبورم استخدام این افراد را قبول کنم در حالی که معتقدم استخدام آنها غلط است.

تنگ نظری در استخدامها

علی احمدی گفت: وجود تنگ نظری در نحوه گزینش در آموزش و پرورش را رد نمی کنم و قطعا در این مورد مشکلاتی وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش در قسمت دیگری از سخنان خود با برشمردن ضعفها در نظام آموزشی کشور گفت: نظام فعلی آموزشی ما به روز نیست و شیوه های تدریس آموزشی ما تفکر محور نبوده و تنها بر اساس حافظه است و درباره آموزش آموزه های دینی نتوانسته ایم نظام دینی را مبتنی بر اهداف و آرمانهای اسلامی طراحی کنیم.

علی احمدی نظام آموزشی کشور را پاسخگوی نیازهای ملی ندانست و تصریح کرد: دلیل این موضوع نوع نگرش ما به آموزش و پرورش است و ما در مدارس خود به دانش آموزان درس زندگی نمی دهیم و تنها آنها را برای کنکور آماده می کنیم.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است مهارتهای اجتماعی و زندگی را به دانش آموزان آموزش دهد گر چه در این زمینه تلاشهایی صورت گرفته ولی بی فایده بوده است.

عدم اقتدار آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش اقتدار خود را از دست داده است و محلی از اعراب در میان دستگاههای تصمیمگیری کشور ندارد گفت: در دولت هیچ کمیسیونی برای آموزش و پرورش نداریم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حتی یک عضو از آموزش و پرورش حضور ندارد.

علی احمدی با انتقاد از اینکه در جلسات دولت نیز وزیر آموزش و پرورش تنها یک رای دارد اظهار داشت: نگاه دولتها به آموزش و پرورش نگاه مصرفی است و دیدگاه تولیدی ندارد.

وی در ادامه درباره قانون کنکور نیز گفت: در نظام جدید کنکور دانش آموزان شهرستانی از گردونه ورود به آموزش عالی حذف می شوند چرا که میزان کیفیت تحصیلی تیزهوشان مدارس شهرستانها با تهران و مراکز استانهای بزرگ سنخیت ندارد.

انتظار غیرمنطقی مجلس از آموزش و پرورش

وزیرآموزش و پرورش در ادامه سخنان خود به انتظارات مجلس شورای اسلامی از آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: انتظار مجلس از آموزش و پرورش گاهی غیرمنطقی است و برخی از نمایندگان مجلس بیش از آن که دغدغه های فنی و آموزشی داشته باشند دنبال مباحث سیاسی و تغییر مدیران هستند.

علی احمدی تصریح کرد: متاسفانه از سوی تعداد کمی از نمایندگان مجلس و حتی برخی از سازمانها در استانهای مختلف فشار شدیدی بر ما است تا مدیران را عوض کنیم که ما خواستار انجام این موضوع نیستیم.