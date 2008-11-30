جعفرابراهیمی شاهد درگفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبرگفت: بیشتر شعرهای این مجموعه با یک یادداشت همراه است که مخاطب را در حال وهوا و موقعیتی که شعر سروده شده، قرار می‌دهد.

وی افزود: این مجموعه شامل 22 شعراست که نیمی ازشعرهای آن پیش از این در مطبوعات منتشر شده‌اند. حال به سفارش دفترنشرآثارامام خمینی این اشعار در کنار کارهایی که برای اولین بار منتشر می‌شوند، آماده چاپ کرده‌ام.

این شاعرونویسنده که درپرونده خود، قریب به 150 عنوان کتاب دارد در مورد خصوصیت این کار خود گفت: با توجه به آنکه سی سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته‌ایم و اشعار بسیاری در این عرصه سروده شده است، حال می‌توان از مناظر تازه‌تری به ماجرا نگریست.



وی نگاه عمیق و تحلیلی را یکی از ویژگی‌هایی دانست که شاعر باید به آن توجه کند و افزود: من نیز همه تلاش خود را برای دوری از شعارزدگی به کار بسته‌ام تا در مسیر شعر اصیل انقلابی قرار بگیرم.

ابراهیمی ادامه داد: پیش ازاین قرار بود این مجموعه همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب منتشر شود، اما احتمال آن هست که به دلیل مسایل فنی، کمی انتشار این کتاب با تاخیر همراه باشد.

پیشتر کتاب های "ای ایران" و"گل های خنده" درباره انقلاب اسلامی از این شاعر منتشر شده‌است.

