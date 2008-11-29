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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

"دوران پیری" در یزد به تصویر کشیده شد

یزد - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی با موضوع "دوران پیری" با 50 اثر فوتو مونتاژ از چهار هنرمند گرافیست یزد در نگارخانه آفتاب این شهر برپا شد.

سرپرست نمایشگاه گروهی فوتو مونتاژ در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان اینکه آثار ارائه شده مجموعه ای از فعالیتهای هنری با محوریت رنگ و ترکیب بندی بر روی عکسها و تصاویر است، در خصوص نحوه ارائه آنها در این نمایشگاه بیان داشت: بخشی از نمایشگاه به عکسهای سیاه و سفید از کودکان و بخش دیگر به عکسهایی از دوران پیری اختصاص دارد.

اطهرزارع با اشاره به اینکه این نمایشگاه با همکاری مشترک خانه سالمندان نشاط واقع در شهرستان مهریز و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد، دایر شده است، هدف از برگزاری این نمایشگاه را یادآوری دوران کهنسالی به مردم و ترغیب آنها برای دیدار و دلجویی از سالمندان اعلام کرد.

این نمایشگاه از بخشهای مختلف تشکیل شده که در هر بخش تکنیکی خاص از هنر عکاسی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته آماده پذیرایی از علاقمندان است.

کد مطلب 791814

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