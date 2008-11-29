مصونیت شیراز از تاخت و تاز مغول ظهور مکتب شیراز را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کاکایی ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران افزود: اندیشه ها و مکاتب موجود در ایران پس از اسلام تاریخ خاصی دارد که در جغرافیاهای مختلف کشور ظهور کرده و به نقاط مختلف منتقل می شود.

وی عنوان کرد: در یک منطقه جغرافیایی تمدن خراسان و ماورالنهر را داریم که این اندیشه و تمدن پس از ظهور به مراغه و تبریز حرکت می کند و در مراغه توسط خواجه نصیرالدین توسی حفظ شد و شاگرد وی یعنی قطب الدین شیرازی نیز این جریان را به شیراز منتقل می کند که مسائل مختلف دست به دست هم داد تا این جریان به مکتب شیراز تبدیل شود و این شهر را به عنوان دارالعلم جهان اسلام مطرح کند.

قائم مقام دبیر کل همایش مکتب شیراز از مصون ماندن این شهر از تاخت و تازهای مغول و خرابی دیگر شهرها در این جریان به عنوان یکی از عوامل مذکور یاد کرد که تمامی اندیشمندان جهان اسلامی را در قرون هفتم، هشتم و نهم به شیراز جذب کرد و حتی برخی از این اندیشمندان در این شهر مراکز و پایگاه هایی را تاسیس کردند که البته اذهان امروز به آنها توجهی ندارند.

کاکایی تصریح کرد: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران تاکنون مکاتب مختلف نظیر خراسان، اصفهان و... را بررسی کرده بود اما به صورت دقیق و جامع هنوز همایشی در این خصوص نداشت که از دو سال پیش کار بررسی و تحقیق مکتب شیراز برای برگزاری همایشی به همین نام شروع شد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگستان هنر در این راستا هشت کمیته علمی با حضور هفت تا 10تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در هر کمیته تشکیل داد، افزود: پس از اعلام فراخوان حدود 400 مقاله به دست ما رسید که از این تعداد 250مقاله برای همایش انتخاب شد که 125مقاله آن در شیراز ارائه می شود.

قائم مقام دبیرکل همایش مکتب شیراز همچنین گفت: برای همایش مکتب شیراز در شیراز علاوه بر متخصصان و پژوهشگران داخلی حدود 20 اندیشمند بین المللی از کشورهای ژاپن، مجارستان، فرانسه، لبنان، مصر، ایتالیا و کشورهای آسیای میانه ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان نیز حضور خواهند داشت.

کاکایی در ادامه سخنان از پیگیریهای صورت گرفته برای راه اندازی دبیرخانه دائمی مکتب شیراز در این شهر خبر داد و افزود: هم اکنون در حال پیگیری این کار هستیم که البته باید مسئولان استان نیز ما را در این بخش یاری دهند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص احتمال حضور پروفسور نصر در همایش مکتب شیراز با توجه به اینکه وی این مکتب را نامگذاری کرد، گفت: ایشان پیامی را در سال 83 به همایش در خصوص مکتب شیراز ارائه دادند که در مجموعه مقالات مکتب شیراز این پیام نیز چاپ می شود ضمن اینکه امیدواریم برخی مشکلات و موانع برای حضور ایشان نیز برطرف شود.