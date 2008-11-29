محیط زیست کرمان با کمبود نیرو روبروست

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با مهر اظهار داشت: اداره حفاظت محیط زیست استان کرمان از لحاظ نیرو با استانداردهای در نظر گرفته شده فاصله دارد که باید با همکاری مردم و مسئولان استان این مشکل برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود 170نفر نیرو در اداره حفاظت محیط زیست استان کرمان فعالیت دارند که برای حل کمبود نیرو و تغییراتی در چارت اداری در حال پیگیری هستیم و امیدواریم مشکل کمبود نیرو به زودی برطرف شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در حال حاضر اکثر عرصه های طبیعی استان کرمان تحت پوشش کامل قرار دارند و از عرصه های مختلف محیط زیست بخوبی حفاظت می شود.

وی با اشاره به خشکسالی سالهای اخیر گفت: با توجه به کمبود آب و منابع تغذیه جانوران زاد و ولد حیوانات تحت تاثیر قرار گرفته است و با توجه به این نکته هرگونه شکار در سال جاری در استان کرمان ممنوع اعلام شده است.

وی با تاکید بر برخورد شدید با شکارچیان غیر مجاز گفت: در سال جاری هیچ مجوز شکاری صادر نشده است و محیط بانان با متخلفان برخورد خواهند کرد اما این برخوردها یک راه حل مقطعی است و باید با بالا بردن سطح جریمه ها و فرهنگ سازی درجامعه جلوی این شکار ها را گرفت.

دامنگیر افزود: در سال گذشته معادل سالهای اخیر با شکارچیان غیر مجاز برخورد صورت گرفته است و دلیل عمده آن عدم آگاهی مردم نسبت به حفظ گونه های زیستی استان و وجود سلاح های شکاری غیر مجاز می باشد.

دامنگیر عنوان کرد: باید در بحث فرهنگ سازی مردم نسبت به اهمیت محیط زیست مطلع شوند بطوریکه خودشان موارد عرصه شوند و نسبت به حفظ منابع طبیعی حساسیت نشان دهند.

وی گفت: در این زمینه کارهای خوبی شده است که ارتباط با سازمانهای مردمی و حمایت از آنها و برگزاری جلسات آموزشی از جمله اقدامات بوده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه محیط زیست و آموزش و پرورش در خصوص ارائه آموزشهای حفظ محیط زیست به دانش آموزان تصریح کرد: در سال گذشته برای اولین بار در کشور کانون خیرین و حافظان محیط زیست در کرمان تشکیل شد و بزودی در رفسنجان نیز این کانون تشکیل می شود.