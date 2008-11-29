با ساخت آثار سفارشی شأن آهنگسازی پایین می آید

مهران مهرنیا،ضمن بیان این مطلب در نشست بررسی ویژگیهای آهنگسازی که در خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : مشکل بزرگ آهنگسازان این دوره تب شهرت و کسب درآمد از این راه است و همین مسئله صدمه های بسیاری به این هنر وارد کرده است درحالی که در گذشته مسائل مالی برای اغلب موزیسین ها مطرح نبودو اعتبار اجتماعی اشخاص به واسطه هنرشان بیش از هر مسئله دیگری اهمیت داشت.

این نوازنده تار افزود : حرفه آهنگسازی در شرایط فعلی به دلیل انجام کارهای سفارشی و کسب درآمد بیشتر و درنهایت دست یافتن به شهرت روز به روز ضعیف تر می شود و این دامنه سلسله وار ادامه پیدا می کند، متاسفانه در حال حاضرنوازندگانی که آهنگسازی هم می کنندهم به جهت ملودی سازی ، هم از نظر ترانه سرایی و تنظیم ضعیف عمل می کنند ولی همین آهنگساز زمانی که بحث تکنوازی پیش می آید لبخند می زند و یا گشاده رویی به روی صحنه می رود چراکه فکر می کند هنر تکنوازی هم به جهت دستمزد و هم از نظر شهرت بیش از سایر فاکتورهای موجود در موسیقی جوابگو است.

مهران مهرنیا در ادامه به بدعت گذاری در امر آهنگسازی اشاره کرد و گفت : با نابود کردن فرم های کلاسیک موسیقی سنتی و تلیفق آن با انواع دیگرموسیقی چیزی به دست نمی آید و این مسئله ای است که درموسیقی کلاسیک غرب هم وجود دارد به این معنا که موزیسین های امروز موسیقی کلاسیک در غرب فرم های دوران باخ و بتهوون و دیگر آهنگسازان گذشته را نابود نکرده اند وهنوز هم فرم های قدیمی اجرا می شود و فرم های ابداعی به مجموع داشته های موسیقایی اضافه می شود درنتیجه تکرار فرم های تازه چیزی از ارزش موسیقی گذشته کم نمی کند.

وی در پایان متذکر شد : اگرآهنگسازان بیش از اینکه به پول و شهرت فکر کنند به ارتقای هنر خویش همت گمارند وضعیت هنر آهنگسازی به مراتب بهتر خواهد شد.