نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، 50 شرکت تولیدی ایرانی محصولات صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، مواد غذایی، و بهداشتی و آرایشی خود را در این نمایشگاه به معرض دید بازدیدکنندگان ترکمن گذاشته اند.

در مراسم افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران تنی چند از وزیران دولت ترکمنستان نیز حضور داشتند.

محمدرضا فرقانی سفیر ایران در ترکمنستان که در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با خبرنگار مهر گفتگو می کرد برگزاری این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای بازاریابی تولیدکنندگان ایرانی در کشور نوپای ترکمنستان خواند و از اراده دو کشور تهران و عشق آباد برای سرمایه گذاری مشترک در پروژه های تولیدی در ترکمنستان خبر داد.

وی با اشاره به حجم روابط اقتصادی دو کشور گفت: حجم مبادلات ما با ترکمنستان 8/1 میلیارد دلار است که از این مقدار 4/1 میلیارد دلار صرف خرید گاز و نفت از ترکمنستان می شود و ما هم 400 میلیون دلار به این کشور صادرات داریم.

فرقانی با اشاره به واردات روزانه 2 میلیون لیتر بنزین از ترکمنستان به ایران ، بخش عمده صادرات ایران به ترکمنستان را شامل ماشین آلات، لوازم یدکی، خشکبار، میوه و خاکه های معدنی برشمرد.