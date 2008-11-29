به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجزاده با بیان این مطلب افزود: انجمن جهانی پزشکی ورزشی در دهه 1930 با اهداف سلامتی ورزشکاران، بحث کنترل دوپینگ، عملکرد ورزشی و ورزش در گروههای خاص تاسیس شد و البته با پیشرفت سریع علم این شاخه نیز در ابعاد مختلف گستردگی بسیار زیادی پیدا کرد.
وی ادامه داد: شاید مهمترین عملکرد پزشکی ورزشی علاوه بر بعد قهرمانی در ورزش در بعد همگانی آن است که بی شک با سلامتی جامعه رابطه مستقیم دارد.
مسئول گروه پژوهش سازمان تربیت بدنی در خصوص برگزاری کارگاههایی که تدریس آنها برعهده وی بوده است، گفت: این کلاسها با حضور بیش از 100 نفر از پزشکان، کارشناسان تربیت بدنی و کارشناسان تغذیه برگزار شد و در آنها پیرامون مباحثی چون کنترل وزن (کاهش یا افزایش) تغذیه و رژیمهای غذایی در ورزشکاران، تغذیه و لاغری و مدیریت وزن بحث و تبادل نظر شد. مطمئنا تداوم و گسترش این کنگرهها نقش بیشتری در حمایت از پزشکی در جامعه ورزش دارد.
فرجزاده با اشاره به اهمیت پزشکی در ورزش روز دنیا افزود: اهمیت یک تیم پزشکی در کنار تیم ورزشی بسیار زیاد است. در کشور ما گرچه تیمهای ملی از این تشکیلات بهره می برند اما قسمت مهم ورزش که باشگاهها هستند هرگز قدم جدی در این زمینه برنداشتهاند.
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