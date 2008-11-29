2400 معتاد در مراکز MMT اردبیل تحت درمان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی نیکزاد ظهر امروز در جلسه کمیسیون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در محل استانداری اظهار داشت: در حال حاضر 19 مرکز MMT دولتی و خصوصی در استان فعالیت می کنند.

استاندار اردبیل افزود: همچنین از ابتدای سال گذشته تاکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان برای تأسیس و فعالیت 15 مرکز MMT جدید مجوز صادر کرده است .

وی در ادامه از افتتاح اردوگاه نگهداری و بازپروری معتادان استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این اردوگاه تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسید و معتادان جهت نگهداری و بازپروری به مرکز یاد شده هدایت و اعزام خواهند شد.

نیکزاد ابراز داشت: اجرای این طرح که از مصوبات سفر دوم رییس جمهور به استان بود، امسال با اختصاص اعتبارات لازم به سرعت پیگیری و در حال تکمیل است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از شیوع مواد مخدر همکاری تنگاتنگ مردم را می طلبد، یاد آور شد: اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز باید به صورت جدی و مستمر برای پیشبرد اهداف شورا تلاش نمایند.

استاندار اردبیل با اشاره به برپایی کلاسهای مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زندانهای استان اضافه کرد: این طرح در راستای تامین آینده معتادان زندانی برای امرار معاش از طریق مشاغل قانونی به اجرا گذاشته شده است.

همچنین در این جلسه فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف 674 کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون خاطر نشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 85 درصد افزایش یافته است .

سرتیپ دوم یعقوب رضازاده از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به حمل، نگهداری و یا توزیع مواد مخدر توسط قاچاقچیان، مراتب را به تلفن 130 پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اطلاع دهند .