به گزارش خبرگزاری مهر، سینما فردا اعلام کرد محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری گفت: اکران عمومی این فیلمها در پی هماهنگی این مرکز با ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوان انجام میشود. نقد و بررسی آثار نیز بعد از اکران فیلمها با حضور احمد طالبینژاد و محمد ناصری در کافه سینما آزادی برپا خواهد شد.
برنامه سینما فردا به کوشش مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری با هدف حمایت از تولید و نمایش فیلم کوتاه ساعت 18 دوشنبههای هر هفته در سینما آزادی برگزار میشود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامههای سینما فردا میتوانند به سایت www.cinemafarda.com مراجعه کنند.
