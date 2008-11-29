۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۷

اکران فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم کوتاه در سینما آزادی

برگزیده فیلم‌های بخش ویژه چشم‌انداز سرزمین زیبای من بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 11 آذرماه در بیست و دومین برنامه سینما فردا در سالن شهر هنر سینما آزادی روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینما فردا اعلام کرد محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری گفت: اکران عمومی این فیلم‌ها در پی هماهنگی این مرکز با ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوان انجام می‌شود. نقد و بررسی آثار نیز بعد از اکران فیلم‌ها با حضور احمد طالبی‌نژاد و محمد ناصری در کافه سینما آزادی برپا خواهد شد.

برنامه سینما فردا به کوشش مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری با هدف حمایت از تولید و نمایش فیلم کوتاه ساعت 18 دوشنبه‌های هر هفته در سینما آزادی برگزار می‌شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های سینما فردا می‌توانند به سایت www.cinemafarda.com مراجعه کنند.

