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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

مدیریت در بلایای طبیعی فرصت ایجاد می کند

مشهد- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: مدیریت صحیح در بلایای طبیعی آسیب را به فرصت تبدیل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در حاشیه دهمین مانور زلزله در جمع خبرنگاران افزود: حادثه جز لاینفک زندگی است که اگر درست مدیریت شود می تواند یک فرصت تلقی شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مدیریت واحدی تحت عنوان مدیریت در بحران در محل استاندری مشهد وجود دارد که این اداره با داشتن دستورالعمل ها و برنامه های خاص خود، کار ارزیابی نحوه مشارکت دستگاهها زیربط را به عهده دارد.

وی در این خصوص 30 دستگاه را فعال و 17 دستگاه عملیاتی در میدان عنوان کرد و تاکید کرد: مشارکت مردم در هنگام بروز حادثه جزئی جدایی ناپذیر از عملکرد به جا و حلقه دار و در دستگاههاست.

استاندار خراسان رضوی اذعان داشت: باید فرهنگ مبارزه و آمادگی در مقابل حوادث طبیعی و غیر مترقبه به خوبی در میان عموم شکل بگیرد و این مهم با نامگذاری روز حوادث و زلزله در مدارس به وضوح قابل دریافت است.

وی عملکرد دانش آموزان را در مقابل حوادث فرضی ایجاد شده بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: اگر مجهز به علم روز باشیم و برنامه ریزی و آمادگی در خود ایجاد کنیم بی شک حوادث طبیعی فرصت های زندگی بشر تعریف می شوند.

 

کد مطلب 791828

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