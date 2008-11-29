مدیریت در بلایای طبیعی فرصت ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در حاشیه دهمین مانور زلزله در جمع خبرنگاران افزود: حادثه جز لاینفک زندگی است که اگر درست مدیریت شود می تواند یک فرصت تلقی شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مدیریت واحدی تحت عنوان مدیریت در بحران در محل استاندری مشهد وجود دارد که این اداره با داشتن دستورالعمل ها و برنامه های خاص خود، کار ارزیابی نحوه مشارکت دستگاهها زیربط را به عهده دارد.

وی در این خصوص 30 دستگاه را فعال و 17 دستگاه عملیاتی در میدان عنوان کرد و تاکید کرد: مشارکت مردم در هنگام بروز حادثه جزئی جدایی ناپذیر از عملکرد به جا و حلقه دار و در دستگاههاست.

استاندار خراسان رضوی اذعان داشت: باید فرهنگ مبارزه و آمادگی در مقابل حوادث طبیعی و غیر مترقبه به خوبی در میان عموم شکل بگیرد و این مهم با نامگذاری روز حوادث و زلزله در مدارس به وضوح قابل دریافت است.

وی عملکرد دانش آموزان را در مقابل حوادث فرضی ایجاد شده بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: اگر مجهز به علم روز باشیم و برنامه ریزی و آمادگی در خود ایجاد کنیم بی شک حوادث طبیعی فرصت های زندگی بشر تعریف می شوند.