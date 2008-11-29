ایران و لهستان همکاریهای خود را توسعه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در حاشیه اجلاس هیئتهای صنعتی کنوانسیون تغییرات آب و هوا، با "سزاری گرابار چیزیک"، وزیر زیرساختهای عمومی لهستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار محرابیان توانمندیهای صنعتی و معدنی ایران را تشریح کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با 40 کشور جهان همکاریهای متنوع صنعتی، معدنی و تبادل دانش فنی و تکنولوژی دارد.

وی برای توسعه همکاریها در زمینه زیرساختهای صنعتی و ارتباطی با لهستان اعلام آمادگی کرد و خواستار مبادله هیئتهای کارشناسی بین دو کشور شد.

وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: دو کشور ظرفیتهای بالایی برای همکاریهای مشترک دارند که با تلاش بیشتر کارشناسان باید شناسایی و در جهت منافع عمومی طرفین بکار گرفته شوند.

"سزاری گرابار چیزیک" وزیر زیرساختهای عمومی لهستان نیز گزارشی از برنامه های توسعه زیرساختهای حمل و نقل لهستان تا سال 2012 یعنی زمان برگزاری مسابقات جام ملتهای اروپا در لهستان را به اطلاع وزیر صنایع و معادن ایران رساند و از همکاریهای ایران در این زمینه استقبال کرد.

وزیر زیرساختهای عمومی لهستان اظهار داشت: ایران پیشرفت خوبی در زمینه صنعتی و اقتصادی داشته است و لهستان از توسعه روابط با ایران استقبال می کند. وی افزود: لهستان نیز می تواند تجارب خود را در زمینه کشتی سازی به ایران منتقل کند.

وزیر زیرساختهای عمومی لهستان همچنین اعلام کرد: هیئتی مرکب از کارشناسان را برای اشنایی با توانمندیهای ایران به تهران اعزام خواهد کرد.