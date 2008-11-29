مشهد میزبان همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا اسماعیلی ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: سازمان نظام مهندسی بر اساس رسالت خود مبنی براجرایی نمودن مبحث 19 مقررات ساختمان در ساختمان های تصمیم به برگزاری این همایش در شهر مشهد گرفت.

وی افزود: متاسفانه در مبحث صرفه جویی انرژی در ساختمانهای مسکونی و اداری تاکنون موفق عمل نکرده ایم به طوری که طریقه مصرف انرژی در بین مردم فرهنگ سازی نشده است.

اسماعیلی اظهار داشت: امید است با برگزاری این همایش گامی موثر در حفظ و صیانت از این سرمایه ملی که مربوط به نسل های آینده است برداشته شود.

وی ادامه داد: تاکنون 50 مقاله به دبیرخانه همایش واصل شده است که از این تعداد 10 مقاله جهت ارائه در همایش و 10 مقاله به صورت پوستر انتخاب شده است.

اسماعیلی بهینه سازی مصرف انرژی، آموزش، آگاه سازی در ساختمان، بهینه سازی مصرف انرژی، مسکن و انبوه سازان، بهینه سازی مصرف انرژی و فن آوریهای نوین در ساختمان را از محورهای این همایش عنوان کرد.

این مقام مسئول استاندار سازی آنها، روشهای کاربردی کردن مفاد بحث 19 مقررات ملی ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای با کابردی صنعتی را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.

وی برگزارش کارگروههای علمی، برپایی آخرین دستاوردهای مصرف انرژی را از برنامه های جنبی این همایش اعلام کرد .

اسماعیلی بیان داشت: متاسفانه در اکثر ساخت و سازها مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت نمی شود و این در حالی است که اگر این مبحث در ساخت و سازهای ساختمان رعایت شود مشکلات حل خواهند شد.

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل و صنعت تا حدودی موفق بوده ایم اذعان داشت: در بخش ساختمان 10 درثد اهداف اجرایی شده و این در حالیست که انرژیهای مصرفی ما توسط شرکتهای نفت، گاز و برق تولید می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در 30 استان کشور سازمان نظام مهندسی دایر است و 15 هزار نفر عضو این سازمان در رشته های معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات، مکانیکی، برق، نقشه برداری و گرافیک هستند.

اسماعیلی یادآور شد: 12 هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی عضو هستند که از این تعداد هشت هزارو 500 نفر دارای پرونده اشتغال به کار می باشند.

وی گفت: در حال حاضر دفاتر سازمان مهندسی ساختمان در 13 شهرستان این استان دایر شده است.

دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور کمبود مصالح نوین را یکی از مشکلات در ساختمان سازی های سال های گذشته اعلام کرد و افزود: هم اکنون با افزایش تولید مصالح نوین در صنعت ساختمان و فرهنگ سازی استفاده بهینه از مصرف انرژی گام های اساسی در این زمینه برداشته شده است.

اسماعیلی ادامه: کشور ژاپن با توجه به اینکه تولید نفت ندارد، اما شدت مصرف انرژی در این کشور در سال 2005 در مقایسه با متوسط جهانی 19 درصد پایین تر می باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر استفاده نکردن از مصرف انرژی در ساختمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: متاسفانه ساختمان نظام مهندسی کاربردی مسکونی دارد و بنده این مسئله را قبول دارم که بهینه سازی مصرف انرژی با نگرشی به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در این سازمان مذکور رعایت نشده ودر حال حاضر انرژیهای مصرفی در این مکان به هدر می رود.

همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی 13، 14 آذرماه جاری در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.