۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

دانش آموزان کاشمری یاد شهید مدرس را گرامی داشتند

دانش آموزان کاشمری یاد شهید مدرس را گرامی داشتند

مشهد - خبرگزاری مهر: در آستانه فرارسیدن دهم آذرماه و هفتاد و یکمین سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس (ره) همایش دانش آموزی به منظور تبیین شخصیت شهید مدرس در محل زیارتگاه این شهید در شهرستان کاشمر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، در این همایش که جمع کثیری از دانش آموزان بسیجی، اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کاشمر و اعضای شوراهای دانش آموزی این شهرستان حضور داشتند، حجت الاسلام عزیزی از خطبای مشهد مقدس به ایراد سخن پرداخت.

عزیزی با بیان اینکه انسانهای پاک هستند که می توانند در مقابل زورگویان بایستند، گفت: مدرس پاک بود و هیچ وابستگی نداشتند و خودش در خاطراتش بیان کرده است که هیچ کدام از وزرا نمی توانند ادعا کنند که من به عنوان شخص مدرس از آنها تقاضا و خواسته ای داشته ام.

عزیزی افزود: امروز نیز لازم است نمایندگان مجلس ما همچون مدرس باشند.

وی همچنین به عزت و جایگاه شهید مدرس اشاره کرد و اظهار داشت: امروز هیچ اثری از رضاخان قلدر نیست ولی آرامگاه شهید مدرس همچنان مرکز فضیلت است.

 


