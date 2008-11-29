دانش آموزان کاشمری یاد شهید مدرس را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، در این همایش که جمع کثیری از دانش آموزان بسیجی، اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کاشمر و اعضای شوراهای دانش آموزی این شهرستان حضور داشتند، حجت الاسلام عزیزی از خطبای مشهد مقدس به ایراد سخن پرداخت.

عزیزی با بیان اینکه انسانهای پاک هستند که می توانند در مقابل زورگویان بایستند، گفت: مدرس پاک بود و هیچ وابستگی نداشتند و خودش در خاطراتش بیان کرده است که هیچ کدام از وزرا نمی توانند ادعا کنند که من به عنوان شخص مدرس از آنها تقاضا و خواسته ای داشته ام.

عزیزی افزود: امروز نیز لازم است نمایندگان مجلس ما همچون مدرس باشند.

وی همچنین به عزت و جایگاه شهید مدرس اشاره کرد و اظهار داشت: امروز هیچ اثری از رضاخان قلدر نیست ولی آرامگاه شهید مدرس همچنان مرکز فضیلت است.



