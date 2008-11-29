  1. استانها
  2. زنجان
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۰

شرکتهای بیمه از توافق بر تعهدات کمتر از الزام قانونی اعتراض کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، نسبت به توافق شرکتهای بیمه گر با بیمه گزاران بر تعهدات کمتر از الزام قانونی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گل محمدی قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: با عنایت به اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و لغو کلیه قوانین مغایر، این قانون از قوانین آمره بوده و با نظم عمومی جامعه در ارتباط است.

وی ادامه داد: کلیه قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی با شرکتهای بیمه گر دارای مجوز از بیمه مرکزی، باید با لحاظ شدن این قانون منعقد شود.

گل محمدی  افزود: در برخی موارد، قراردادهای شرکتهای بیمه با بیمه گزاران همچنان با سبک و سیاق قبلی از جمله در خصوص میزان تعهدات شرکت ، تعهدات مالی ، بیمه سرنشین و دیگر قراردادها تنظیم می شود شرکتهای بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت ضرر و زیانهای متضرر بر اساس قانون هستند، لذا تنظیم بیمه نامه ها به کمتر از الزام قانونی ضمن اینکه از تعهدات شرکت بیمه کم نمی کند، موجب ضمان متصدی نمایندگی بیمه نیز خواهد بود.

دادستان زنجان تصریح کرد: بر این اساس و بر اساس قانون مسئولیت مدنی در صورت عدم رعایت این امر، نمایندگیهای بیمه گر ملزم به جبران خسارات شخص ثالث و شرکت بیمه مربوطه خواهند بود.

کد خبر 791840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها