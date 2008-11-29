پایانه شرق تهران در مدت سه سال تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی الله آذروش افزود: پروژه پایانه شرق به پیمانکار واگذار شده است و اکنون بحث تامین اعتبارات را دنبال می کنیم تا هرچه سریعتر شاهد احداث این پایانه بزرگ در تهران باشیم.

وی ادامه داد: تا کنون عملیات خاکبرداری در حدود 500 هزار متر مکعب صورت گرفته است و تا پایان سال کارهای مقدماتی دیگر مانند بتن ریزی و ایجاد دیوارهای حائل پیگیری می شود تا از ابتدای سال آینده در صورت تامین به موقع اعتبارات شاهد آغاز عملیات اجرایی بخشهای اصلی پایانه باشیم.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در صورت تامین اعتبارات این پرو‍ژه باید 3 سال پس از آغاز عملیات اجرایی احداث، تکمیل و به بهره برداری برشد که امیدواریم از ابتدای سال آتی این روند آغاز و با سرعت پیگیری شود.

آذروش احداث پایانه 30 هکتاری در شرق تهران را جزو مهمترین اولویتهای سازمان پایانه ها دانست و گفت: این پایانه به 9 بزرگراه از جمله یاسینی، زین‌‌الدین، دماوند، دردشت و لشگرک اتصال دارد و در واقع راههای دسترسی مناسبی برای این پایانه بزرگ وجود خواهد داشت.