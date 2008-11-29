ایران و الجزایر بر توسعه همکاریهای تجاری تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی، در این دیدار سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی کشورمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه هرچه بیشتر تسهیلات اقتصادی در زمینه صادرات محصولات ایرانی از جمله ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، صنعت نفت و گاز، مواد غذایی، دارو، مصالح ساختمانی، خودرو، مواد شوینده و تجهیزات صنعتی و پزشکی به کشور الجزایر اعلام کرد.

وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متخصصین ایرانی دانست تا بتوانند توانمندی‌های خود را در این بازار هدف ارائه و با حضور خود حجم صادرات غیرنفتی ایران را در عرصه‌های جهانی به ویژه در الجزایر افزایش دهند.

در این دیدار تعدادی از تجار و بازرگانان و مدیران شرکت‌هایی که برای حضور در نمایشگاه اختصاصی و ارائه توانمندی‌های ایران در الجزایر هستند نیز حضور داشتند که به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند و مقرر شد مسائل مطرح شده با پیگیری سفیر ایران در الجزایر مرتفع شد.