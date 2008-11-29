حقوق شهروندان در تعیین قیمت ملک رعایت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمید آذرفر در حاشیه برگزاری پنجمین نشست رؤسای ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری تهران در منطقه 8 افزود: اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران مسئول قیمتگذاری خرید و فروش املاک و مستغلات شهرداری است از این رو بحث نوسانات قیمت مسکن در شهر تهران را رصد و متناسب با این نوسانات تصمیمگیری می کند.

وی ادامه داد: همچنان که شهرداری تهران متاثر از اقتصاد حاکم بر خرید و فروش املاک و مستغلات در قیمت فروش املاک خود تجدید نظر کرده با توجه به اینکه قیمتهایی که ما برای خرید املاک واقع در طرح به ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری اعلام کردیم مربوط به زمان اوج گرانی بازار مسکن است از این رو این بحث را به صورت گسترده در جلسه ماهیانه رؤسای ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری مطرح کردیم تا بتوانیم در قیمت خرید نیز بازنگری کنیم. زیرا در این خصوص علاوه بر اینکه حقوق شهروندان را در نظر می گیریم باید حقوق شهرداری را نیز در نظر داشته باشیم.

پنجمین نشست رؤسای ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری تهران به میزبانی شهرداری منطقه 8 برگزار شد.