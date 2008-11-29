  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

آذرفر:

حقوق شهروندان در تعیین قیمت ملک رعایت می شود

حقوق شهروندان در تعیین قیمت ملک رعایت می شود

قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه قیمتهای ابلاغ شده برای خرید ملک به مناطق 22 گانه و سازمانهای شهرداری در زمان رونق بازار و اوج گرانی ملک بود تلاش داریم در وضع موجود این قیمتها را کاهش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمید آذرفر در حاشیه برگزاری پنجمین نشست رؤسای ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری تهران در منطقه 8 افزود: اداره کل املاک و مستغلات  شهرداری تهران مسئول قیمتگذاری خرید و فروش املاک و مستغلات شهرداری است از این رو بحث نوسانات قیمت مسکن در شهر تهران را رصد و متناسب با این نوسانات تصمیمگیری می کند.

وی ادامه داد: همچنان که شهرداری تهران متاثر از اقتصاد حاکم بر خرید و فروش املاک و مستغلات در قیمت فروش املاک خود تجدید نظر کرده با توجه به اینکه قیمتهایی که ما برای خرید املاک واقع در طرح به ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری اعلام کردیم مربوط به زمان اوج گرانی بازار مسکن است از این رو این بحث را به صورت گسترده در جلسه ماهیانه رؤسای ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری مطرح کردیم تا بتوانیم در قیمت خرید نیز بازنگری کنیم. زیرا در این خصوص علاوه بر اینکه حقوق شهروندان را در نظر می گیریم باید حقوق شهرداری را نیز در نظر داشته باشیم.

پنجمین نشست رؤسای ادارات املاک مناطق و سازمانهای شهرداری تهران به میزبانی شهرداری منطقه 8 برگزار شد.

کد مطلب 791846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها