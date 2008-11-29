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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

سالانه 20 مورد حادثه طبیعی در مازندران رخ می دهد

سالانه 20 مورد حادثه طبیعی در مازندران رخ می دهد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران با اشاره به قرارگرفتن مازندران بر روی گسلی حادثه خیز اظهار داشت: سالانه 20 مورد از انواع حوادث طبیعی دنیا در مازندران رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله رمضان زاده ظهر شنبه در مراسم نمادین دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه راهنمائی پسرانه مرحوم بصیری شهرستان ساری افزود: سالانه حدود 20 مورد از حوادث طبیعی در مازندران رخ می دهد.

وی خاطر نشان کرد: از 43 مورد حادثه طبیعی دنیا، سالانه 31 مورد آن در ایران صورت می گیرد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران با اشاره به نقش موثر دانش آموزان در تبیین مفاهیم مربوط به پیشگیری های قبل از حوادث تصریح کرد: مانور سراسری زلزله و ایمنی نیز هشدار و آماده باشی برای دستگاههای مسئول مرتبط با امر حوادث است.

رمضان زاده با بیان اینکه سی درصد جمعیت کشور در مدارس به عنوان دانش آموز به تحصیل مشغول هستند خواستار ایمنی و مقاوم سازی مدارس سراسر کشور در مقابل حوادث طبیعی شد.

مانور سراسری ایمنی و زلزله با حضور دستگاههای مرتبط با امر حوادث و با شرکت 540 هزار دانش آموز مازندرانی در شش هزار مدرسه استان برگزار شد.

کد مطلب 791847

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