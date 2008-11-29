اختصاص اعتبار ستاد خشکسالی به استانها

به گزارش خبرگزرای مهر، رئیس ستاد خشکسالی کشور با تشریح نحوه و میزان تخصیص اعتبارات به هر یک از استانها گفت: دولت در سه گام مختلف برای کاهش پیامدهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی، اعتباراتی را اختصاص داده است که شامل استفاده از اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات مصروف شده برای 17 استانی که بیشترین خسارات را به خود دیده است و در گام آخر با توجه به گستره خسارات و عدم تکافوی اعتبارات با ارسال لایحه ای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد 20 هزار میلیارد ریال برداشت از حساب ذخیره ارزی در قالب قانون متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور برای این منظور ارائه شد و نمایندگان مجلس با توجه به حساسیت موضوع این رقم را به 25 هزار میلیارد ریال افزایش دادند.

معاون رئیس جمهور در امور اجرایی افزود: بیشترین اعتبارات تخصیص یافته به استانها براساس درصد خسارتهای وارده به استانهای خراسان رضوی، فارس، خوزستان، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و تهران که از اولویت یکم تا یازدهم برخوردارند پرداخت شد.

وی گفت: سایر استانها نیز که خسارتهای کمتری به آنها وارد شده بود در اولویتهای بعدی قرار دارند که اعتبارات آنها نیز تخصیص و پرداخت شده است.

سعیدلو خاطرنشان کرد: اعتبارات پرداختی از طریق وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و در بخش نیرو، تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری تکمیل آبرسانی شهری و مجتمعهای روستایی در اولویت قرار دارد.

رئیس ستاد خشکسالی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز اعتبارات را به ردیفهای خاص برای پرداخت بیمه محصولات کشاورزی، خرید دام، پروژه های تامین آب و خاک اراضی کشاورزی، بهداشت دام، تامین یارانه مورد نیاز نهاده های کشاورزی، افزایش اعتبارات صندوق بیمه، کمکهای فنی و اعتباری، اصلاح شیوه های آبیاری، پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی و پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده فاقد پوشش بیمه ای اختصاص داده است.

سعیدلو خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات ستاد خشکسالی کشور توانسته است علاوه بر جبران بخشهایی از آثار خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته موجب اتخاذ راهکارهای منطقی برای کاهش آثار پدیده های طبیعی شود.

معاون رئیس در پایان یادآور شد: در بخشی از اعتبارات تخصیص یافته به استانها ردیفی مربوط به پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده فاقد پوشش بیمه ای پیش بینی شده است که از طریق استانداریها باید این مبالغ در اختیار خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی و سرمازدگی قرار بگیرد.