بازتاب واكنشهاي جهاني نسبت به ترور رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" مجمع جهاني تقريب مذاهب ايران با صدور بيانيه اي ترور عزالدين سليم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي را به شدت محكوم كرد.

دراين بيانيه تمامي اعمال تروريستي زشت و غيرانساني عليه شهروندان عراقي محكوم شده و از مردم مسلمان عراق خواست تا با تمسك به وحدت در زيرپرچم اسلام توطئه هاي صهيونيستها و استكبار جهاني آمريكا را خنثي كنند.

شبكه خبري الجزيره هم گزارش داد : جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز درواكنش به ترورعزالدين سليم ضمن محكوم كردن اين اقدام تروريستي گفت : عاملان اين تروردشمنان مردم عراق هستند.

وي به هنگام ورود به نشست وزيران امورخارجه اتحاديه اروپايي در گفتگو با خبرنگاران تصريح كرد: اين اقدام تروريستي نشانگر اين است كه تروريستها درعراق تلاش مي كنند تا روند انتقال قدرت در اين كشوررا مختل كنند.

همچنين اسما خضر سخنگوي دولت اردن ضمن محكوم كردن تروررئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق اين اقدام تروريستي را يك ترورسياسي توصيف كرد.

علاوه براين هوشيارزيباري وزير امور خارجه شوراي حكومت انتقالي عراق با محكوم كردن ترور سليم، عاملان اين حملات را دشمنان مردم عراق معرفي كرد.

وي گفت: اين اقدام تروريستي موجب مي شود كه تصميم و اراده خود را براي بدست گرفتن سرنوشت عراق تقويت كنيم.

وزير امور خارجه شوراي حكومت انتقالي عراق درعين حال خاطر نشان ساخت: اين اقدام نشان داد كه دشمنان ما تلاش مي كنند تا به هرطريقي دولت مردان عراق را ازحركت در روند سياسي كشوربازدارند.

علاوه بر اين نصير چادرچي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق كشته شدن رئيس دوره اي اين شورا رادر براثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل يكي ازدرهاي وروي ساختمان شوراي حكومت انتقالي عراق در بغداد وكشته شدن 9 تن از همراهان وي را تاييد كرد.

وي گروههاي تروريستي خارجي را عامل ترورعزالدين سليم معرفي كرد و گفت : سليم مرد مسالمت جويي بود كه هرگز با خود سلاح حمل نكرد.

عزالدين سليم امروز بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه الخضرا در بغداد به همراه تعدادي عراقي ديگر كشته شد.

به گفته سخنگوي نظاميان آمريكايي دراين انفجاردو نظامي اين كشور نيزمجروح شند.

خبرنگار الجزيره گفت : اين انفجار در منطقه حارثيه دريكي از وروديهاي منطقه تحت كنترل شديد سبزدر نزديكي مقر فرماندهي نيروهاي آمريكايي روي داد .

شاهدان گفتند : شدت انفجار به قدري شديد بود كه موجب آتش گرفتن شماري ازخودروهاي اطراف شد و به دنبال آن ستوني از دود محل انفجار را فرا گرفت .

نيروهاي آمريكايي مستقر درمنطقه با بستن راههاي منتهي به محل از نزديك شدن خبرنگاران به محل حادثه جلوگيري به عمل آوردند.

آمبولانسها وهليكوپترهاي ارتش آمريكا چند دقيقه پس از انفجاربراي خارج كردن مجروحان درمحل انفجارحاضرشدند.

گفتني است عزالدين سليم ازاهالي شهر بصره و رياست حزب دعوت اسلامي را به عهده داشت. وي در زمان صدام ديكتاتور سابق عراق بين سالهاي 1974 تا 1978 درزندان حزب بعث بسر برد.