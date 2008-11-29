فراخوان همایش "تهران شهر سرور، شهر امید" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان اعلام کرد این همایش با هدف ایجاد هماهنگی، طراحی و تدوین زمینههای تعامل و بهرهگیری از فرصتها و امکانات موجود برگزار خواهد شد.
ارائه الگوی شایسته از شهر شاد، متناسب با اصول و معیارهای اسلامی و انسانی و مورد پسند شهروندان از دیگر سیاستهای این همایش است که ویژه مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری و معاونان اجتماعی شهرداری تهران 24 آذرماه برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند مقالات خود را تا 15 آذرماه به دبیرخانه همایش در تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهید برادران مظفر شمالی (صبا سابق)، نرسیده به خیابان بزرگمهر، بنبست مهربان، پلاک 2، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران ارسال کنند.
شمارههای 66969541 و 31-66486927 و سایت www.tehran1400.ir برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است. این سازمان برنامههایی شاد و متنوع را با شعار" تهران شهر سرور، شهر امید" از عید قربان تا عید غدیر برگزار میکند.
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