جهاددانشگاهی آزمون جامع آمادگی دستیاری پزشکی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون های الکترونیکی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران این آزمون جامع را در قالب 200 سئوال از دروس مینور شامل دروس مربوط به پوست، روانپزشکی، فارماکولوژی، عفونی، نورولوژی، آمار، اورولوژی، پاتولوژی، ارتوپدی، چشم، رادیولوژی، اخلاق پزشکی و گوش و حلق و بینی، برگزار می کند.

آزمون جامع آمادگی دستیاری پزشکی از طریق پایگاه اینترنتی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار می شود. از جمله ویژگی های این آزمون می توان به برگزاری همزمان آن در سراسر کشور و اعلام رتبه به شرکت کنندگان پس از برگزاری آزمون اشاره کرد.

علاقمند می توانند برای شرکت در این آزمون به پایگاه اینترنتی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به آدرس www.jdtums.ir مراجعه کنند.