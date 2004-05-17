ما به فكر يكسان سازي آموزش درسطح كشور هستيم

يوسف آجرلو درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: راه اندازي فدراسيون جديد تيراندازي با كمان اگرچه خيلي دير به وقوع پيوست ولي فكري چاره سازبراي به هدرنرفتن استعداد نسلهاي آينده ارزيابي مي شود.

مسئول آموزش فدراسيون تيراندازي با كمان درخصوص دستورالعمل هاي كميته گفت: طبق برنامه ريزي بايد 6ماه ديگرهم فعاليت داشته باشيم تا درآينده كوتاه مدت به جواب برخي سوالاتمان برسيم ، البته دراين زمان كوتاه نمي توانيم خود را با كشورهايي كه حرف اول آموزش تيراندازي با كمان را مي زنند قابل مقايسه بدانيم ولي تا همين حد هم اكتفا مي كنيم كه كيفيت وكميت مديريت آموزشي و آموزش مديريتي كشورمان را بسنجيم.

آجرلوبا اشاره به برنامه ريزي هاي تدوين شده كلاسهاي مربيگري ، تهيه جزوات آموزشي ، ... يكسان سازي آموزشي را درسطح كشورمهم ترين هدف اين كميته دانست و خاطرنشان كرد: متاسفانه عدم دسترسي به جزوات و منابع دانشگاهي ترجمه شده ازپيشرفت كاركاسته است ليك تمام تلاش خود را براي محقق شدن اين رسالت به كارخواهيم بست.

وي درپايان راه اندازي مسابقات و استفاده از بزارتبليغات را به عنوان يك راه حل اساسي براي رشد اين رشته دانست و ادامه داد: كليه علاقمنداني كه حتي به عمرشان اين رشته را كارنكرده اند ، بدون هيچ محدوديت سني - جنسي و با حداقل امكانات و هزينه اي كه فدراسيون از آنها مي گيرد مي توانند هر هفته در زير گروهها و گروههاي زبده به رقابت سالم با يكديگر بپردازند.