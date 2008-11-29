راهکار حفاظتی برای تردد کشتیها

محمدحسین داجمر در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با دزدان کشتی ربوده شده ایرانی ادامه دارد، گفت: مذاکرات هنوز به جایی نرسیده، ولی تماسهایی برقرار شده است که نشان می دهد خدمه کشتی سالم هستند.

وی برقراری ارتباط با دزدان دریایی را بسیار مشکل عنوان و در عین حال تاکید کرد که این موضوع در حال پیگیری است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: سازمان ملل مصوبه ای دارد که کشورها می توانند ناوهای نظامی را برای حفاظت از کشتیهای ترددکننده خود در خلیج عدن به این منطقه اعزام کنند اما با توجه به گستردگی منطقه این امر چاره کار نیست.

وی با بیان اینکه کشتی ربوده شده عربستانی 800 کیلومتر با ساحل فاصله داشته است، این امر را نشانگر حوزه فعالیت وسیع دزدان دریایی دانست و تصریح کرد: کنترل این منطقه نیازمند استقرار ناوهای نظامی بیشتری است. در همین حال، به نظر می رسد این موضوع راهکار جدی برای جلوگیری از دزدیهای دریایی در این منطقه نباشد.

داجمر اصلی ترین راه را سامان یافتن کشور سومالی و استقرار حکومت مستقل در این کشور دانست و گفت: چاره اندیشی در خصوص این موضوع وظیفه سازمان ملل و کشورهای اتحادیه آفریقا است، زیرا مشکل ریشه ای است و باید حل شود.

استقرار نیروهای مسلح بر روی عرشه کشتیها

وی اظهار داشت: استقرار نیروهای مسلح بر روی عرشه کشتیها یکی از راهکارهایی است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دنبال اخذ مجوزهای عملیاتی کردن آن است. البته سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده ایران در IMO نیز در کنار این شرکت پیگیر قضیه است.

به اعتقاد مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مجوز این کار باید هرچه زودتر اخذ شود تا حداقل بتوان در مقطع فعلی که بحران در تردد کشتیهای ایرانی در منطقه خلیج عدن وجود دارد، کار را با اطمینان خاطر بیشتری پیش برد.

مذاکره با مقامات ارشد کشور

داجمر گفت: مذاکراتی نیز با مقامات عالیرتبه کشور صورت گرفته تا حسب موافقت، اعزام ناو مسلح به منطقه خلیج عدن صورت گیرد.

وی با اشاره به بحران جهانی تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناوگان کشتیرانی در دنیا گفت: تنها ایران با این چالش مواجه نیست بلکه کل حمل و نقل دریایی دنیا در معرض تهدید از بابت فقدان نیروی متخصص روبرو است.