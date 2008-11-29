  1. استانها
  2. تهران
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هر گونه تغییر کاربری در کاخ مروارید کرج غیرقانونی است

هر گونه تغییر کاربری در کاخ مروارید کرج غیرقانونی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران گفت: هیچ دستگاهی تحت هیچ عنوانی حق ساخت و ساز یا تغییر کاربری در اراضی کاخ مروارید را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب ظهر امروز در جمع اعضای شورای شهرستان اظهار داشت: با پیگیریهای شبانه روزی علاوه بر آنکه مانع ساختمان سازی در مجموعه کاخ مروارید شده ایم این مجموعه را به عنوان یک اثر ملی ثبت کرده و با این کار از تغییر کاربری و دخل و تصرف در این مجموعه جلوگیری کرده ایم.

این مسئول ادامه داد: به زودی حریم مجموعه کاخ مروارید نیز تعیین می شود و به دنبال ثبت این اثر در ردیف آثار ملی، هیچ نهاد و سازمان دیگری قادر نیست جز کارهای گردشگری و میراث فرهنگی که باید تحت نظارت اداره میراث فرهنگی باشد، نسبت به عمل دیگری در این کاخ اقدام کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که دربهای این مجموعه فرهنگی و تاریخی در آینده نزدیک بر روی شهروندان باز شود.

مخاطب خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی از ساخت پارک در فضاهای ثبت شده در آثار ملی هم جلوگیری کرده و اجازه ساخت پارک در مجموعه کاخ مروارید و باغات جهانشهر را نداده است زیرا ساخت پارک می تواند به حراست از مجموعه های تاریخی ضربه وارد کند.

کد خبر 791865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها