هر گونه تغییر کاربری در کاخ مروارید کرج غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب ظهر امروز در جمع اعضای شورای شهرستان اظهار داشت: با پیگیریهای شبانه روزی علاوه بر آنکه مانع ساختمان سازی در مجموعه کاخ مروارید شده ایم این مجموعه را به عنوان یک اثر ملی ثبت کرده و با این کار از تغییر کاربری و دخل و تصرف در این مجموعه جلوگیری کرده ایم.

این مسئول ادامه داد: به زودی حریم مجموعه کاخ مروارید نیز تعیین می شود و به دنبال ثبت این اثر در ردیف آثار ملی، هیچ نهاد و سازمان دیگری قادر نیست جز کارهای گردشگری و میراث فرهنگی که باید تحت نظارت اداره میراث فرهنگی باشد، نسبت به عمل دیگری در این کاخ اقدام کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که دربهای این مجموعه فرهنگی و تاریخی در آینده نزدیک بر روی شهروندان باز شود.

مخاطب خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی از ساخت پارک در فضاهای ثبت شده در آثار ملی هم جلوگیری کرده و اجازه ساخت پارک در مجموعه کاخ مروارید و باغات جهانشهر را نداده است زیرا ساخت پارک می تواند به حراست از مجموعه های تاریخی ضربه وارد کند.