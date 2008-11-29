یک میلیون و 200 هزار همدانی بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس جمشیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی شامل صندوق های مختلف اعم از کارمندی، سایر اقشار، بستری شهری و روستایی هستند.

وی تعداد نفرات تحت پوشش صندوق کارکنان دولت را 152 هزار و 253 نفر، سایر اقشار 76 هزار و 304 نفر، خویش فرما سه هزار و 210، بستری شهری 282 هزار و 255 نفر و بیمه روستایی را 765 هزار و 645 نفر عنوان کرد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: 263 پزشک عمومی، 223 پزشک متخصص، 17 پزشک فوق تخصصی 62 دندانپزشک عمومی و دو دندانپزشک متخصص با این سازمان قرارداد دارند.

رئیس بیمه خدمات درمانی استان همدان تعداد داروخانه های طرف قرارداد با بیمه را 134 داروخانه عنوان کرد و افزود: همچنین 36 آزمایشگاه، 18 رادیولوژی و 19 فیزیولوژی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی استان همدان هستند.