درگيريها در چهار شهر عراق همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني الجزيره به نقل ازيك منبع پزشكي اعلام كرد: درجريان درگيريهاي خونين ميان نيروهاي اشغالگرآمريكايي وطرفداران مقتدي صدرموسوم به جيش المهدي درمنطقه باب قبله درنزديكي حرم حضرت امام حسين (ع ) درشهر كربلا، دستكم شش عراقي كشته و 26 نفر ديگر نيزمجروح شدند.

اين منبع گفتند: اين درگيريها امروزمجددا آغاز شده و تبادل آتش سنگين ميان نيروهاي اشغالگر آمريكايي و جيش المهدي همچنان جريان دارد.

شهرهاي ديگر عراق همچون نجف، ناصريه و سماوه به صحنه درگيري ميان نيروهاي اشغالگر و افراد مسلح تبديل شده است اما هنوز ازميزان تلفات و خسارات احتمالي آن گزارشي دريافت نشده است .

شاهدان عيني گفتند: هواپيماهاي گشتي آمريكا درحال گشت زني در آسمان شهر كربلا هستند و تحركات مردم را زير نظر گرفته اند.

ازسوي ديگرارتش آمريكا امروزدربيانيه اي اعلام كرد: درجريان مبادله آتش درمنطقه اي درعراق يك نظامي آمريكايي كشته و دو تن ديگر نيزمجروح شدند .

در اين بيانيه آمده است اين نظامي آمريكايي روزيكشنبه كشته شده است اما به جزييات بيشتر درباره محل درگيري و چگونگي اين درگيريها اشاره اي نكرد.

با كشته شدن اين يك نظامي، شمال تلفات نيروهاي آمريكايي اززمان حمله آمريكا به عراق در مارس 2003 حداقل به 783 تن رسيد.

