درگيريها در چهار شهر عراق همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني الجزيره به نقل ازيك منبع پزشكي اعلام كرد: درجريان درگيريهاي خونين ميان نيروهاي اشغالگرآمريكايي وطرفداران مقتدي صدرموسوم به جيش المهدي درمنطقه باب قبله درنزديكي حرم حضرت امام حسين (ع ) درشهر كربلا، دستكم شش عراقي كشته و 26 نفر ديگر نيزمجروح شدند.
اين منبع گفتند: اين درگيريها امروزمجددا آغاز شده و تبادل آتش سنگين ميان نيروهاي اشغالگر آمريكايي و جيش المهدي همچنان جريان دارد.
شهرهاي ديگر عراق همچون نجف، ناصريه و سماوه به صحنه درگيري ميان نيروهاي اشغالگر و افراد مسلح تبديل شده است اما هنوز ازميزان تلفات و خسارات احتمالي آن گزارشي دريافت نشده است .
شاهدان عيني گفتند: هواپيماهاي گشتي آمريكا درحال گشت زني در آسمان شهر كربلا هستند و تحركات مردم را زير نظر گرفته اند.
ازسوي ديگرارتش آمريكا امروزدربيانيه اي اعلام كرد: درجريان مبادله آتش درمنطقه اي درعراق يك نظامي آمريكايي كشته و دو تن ديگر نيزمجروح شدند .
در اين بيانيه آمده است اين نظامي آمريكايي روزيكشنبه كشته شده است اما به جزييات بيشتر درباره محل درگيري و چگونگي اين درگيريها اشاره اي نكرد.
با كشته شدن اين يك نظامي، شمال تلفات نيروهاي آمريكايي اززمان حمله آمريكا به عراق در مارس 2003 حداقل به 783 تن رسيد.
منابع خبري از تداوم زد و خورد و نبرد در شهرهاي كربلا ، نجف و ناصريه خبر مي دهند و اوضاع امنيتي در شهر سماوه درجنوب عراق را نيز وخيم اعلام كرند .
به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني الجزيره به نقل ازيك منبع پزشكي اعلام كرد: درجريان درگيريهاي خونين ميان نيروهاي اشغالگرآمريكايي وطرفداران مقتدي صدرموسوم به جيش المهدي درمنطقه باب قبله درنزديكي حرم حضرت امام حسين (ع ) درشهر كربلا، دستكم شش عراقي كشته و 26 نفر ديگر نيزمجروح شدند.
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