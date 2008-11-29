جوانان از مشکلات زیادی رنج می برند/ دولت بیشتر تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی امروز در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان با اشاره به مشکلات جوانان گفت: جوانان در جامعه از مشکلات بسیاری رنج می برند که باید تمامی مسئولان و مدیران در رفع آنها بکوشند.



وی تصریح کرد: سازمان ملی جوانان در این زمینه وظیفه مهمی دارد و برای رفع مشکلات این قشر باید برنامه ریزی ویژه کند.



آیت الله یزدی افزود: این سازمان باید از پیشرفتهای علمی روز جهت برنامه ریزی استفاده کرده و زندگی ائمه معصومین (ع) برای جوانان تبیین نماید.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: مسئولیت جوانان در کشور و مسائل مرتبط با جوانی از موضوعات مهمی است که باید توجه بیشتری به آن شود.



وی جوانی را دوره ای حساس، خطیر و مهم دانست و یادآور شد: به لحاظ حساسیتهای موجود در این زمینه باید فعالیتها به درستی انجام شود و برنامه ریزیها نیز دقیق و با حساسیت خاصی صورت گیرد.



آیت الله یزدی تصریح کرد: در اسلام توجه ویژه ای به جوانی شده است و احادیث فراوانی در این خصوص وارد شده است که این موضوع توجه بیشتر مسئولان به مقوله جوانی را آشکارتر می کند.



وی افزود: برای اصلاح جامعه به خصوص جوانان به جز عوامل ارثی باید به محیط و در فراهم کردن فضای اسلامی جامعه نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.

