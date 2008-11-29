12 دیماه به عنوان روز یزد نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، 12 دیماه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب به دارالعباده یزد سفر کردند از این رو این روز، روزی بزرگ برای مردم استان به شمار می رود و شورای فرهنگ عمومی نیز بر همین اساس این روز را روز اختصاصی یزد معرفی کرد.

همچنین با توجه به سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به استان یزد، طی فراخوانی از ادارات مختلف برای برنامه ریزی برنامه های این روز و نحوه اجرای آن نظرسنجی و دعوت شده است.

همچنین مقرر شده در این روز از مدیران دستگاههایی که هنگام سفر، هماهنگی و عملکرد مثبتی داشته اند، تجلیل شود.