  1. استانها
  2. یزد
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

12 دیماه به عنوان روز یزد نامگذاری شد

12 دیماه به عنوان روز یزد نامگذاری شد

یزد - خبرگزاری مهر: شورای فرهنگ عمومی یزد 12 دیماه را به مناسبت سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به این استان، روز یزد نامگذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، 12 دیماه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب به دارالعباده یزد سفر کردند از این رو این روز، روزی بزرگ برای مردم استان به شمار می رود و شورای فرهنگ عمومی نیز بر همین اساس این روز را روز اختصاصی یزد معرفی کرد.

همچنین با توجه به سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به استان یزد، طی فراخوانی از ادارات مختلف برای برنامه ریزی برنامه های این روز و نحوه اجرای آن نظرسنجی و دعوت شده است.

همچنین مقرر شده در این روز از مدیران دستگاههایی که هنگام سفر، هماهنگی و عملکرد مثبتی داشته اند، تجلیل شود.

کد خبر 791874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها