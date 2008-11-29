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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۰

35 درصد مسافران هتلهای پایتخت مهمانان غرب استان تهران هستند

35 درصد مسافران هتلهای پایتخت مهمانان غرب استان تهران هستند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران گفت: 35 درصد مسافران هتل های پایتخت مهمانان غرب استان تهران هستند که به دلیل نبود هتل در این منطقه به شهر تهران مراجعت می کنند.

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: استقرار بیش از 35 درصد مهمانان غرب استان تهران در هتل های پایتخت نشان دهنده آن است که این شهرستان ها نیاز به ساخت هتل دارند و این صنعت در غرب استان تهران به ویژه کرج بسیار جوابگو خواهد بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی و گردشگری کرج از هتل سازی های کارشناسی و خارج از رانت زایی در این شهرستان حمایت می کند و مجوز احداث اینگونه هتل ها را در اسرع وقت صادر می کند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون طرح های مشارکتی هتل سازی با بخش خصوصی آغاز شده است و چندین طرح از طرح های پیشنهادی مصوب و بخش خصوصی در حال اجرای عملیاتی این پروژه ها هستند.

مخاطب افزود: استقرار هتل های مناسب و مطابق با استاندارها باعث می شود که امکان توقف مسافران در این شهرستان که بیش از 110 اثر ملی ثبت شده دارد بیشتر شود.

این مسئول عنوان کرد: تا افق سال 1400 بیش از 20 هتل در کرج نیاز است که باید با کمک بخش خصوصی ساخته شود.

کد مطلب 791879

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