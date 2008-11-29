35 درصد مسافران هتلهای پایتخت مهمانان غرب استان تهران هستند

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: استقرار بیش از 35 درصد مهمانان غرب استان تهران در هتل های پایتخت نشان دهنده آن است که این شهرستان ها نیاز به ساخت هتل دارند و این صنعت در غرب استان تهران به ویژه کرج بسیار جوابگو خواهد بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی و گردشگری کرج از هتل سازی های کارشناسی و خارج از رانت زایی در این شهرستان حمایت می کند و مجوز احداث اینگونه هتل ها را در اسرع وقت صادر می کند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون طرح های مشارکتی هتل سازی با بخش خصوصی آغاز شده است و چندین طرح از طرح های پیشنهادی مصوب و بخش خصوصی در حال اجرای عملیاتی این پروژه ها هستند.

مخاطب افزود: استقرار هتل های مناسب و مطابق با استاندارها باعث می شود که امکان توقف مسافران در این شهرستان که بیش از 110 اثر ملی ثبت شده دارد بیشتر شود.

این مسئول عنوان کرد: تا افق سال 1400 بیش از 20 هتل در کرج نیاز است که باید با کمک بخش خصوصی ساخته شود.