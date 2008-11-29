ایران قربانی انتقال 70 درصد مواد مخدر افغانستان به اروپاست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عبدالرسول دوران عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر 90 درصد تولیدات مواد مخدر دنیا در افغانستان صورت می گیرد و کشورهای همجوار این تولید کننده بزرگ به ناچار قربانی ترانزیت این محصول می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در ایران نیز استانهای هم مرز با افغانستان درگیر این موضوع هستند و معضلات و مشکلات آنها به شهرها و استانهایی نظیر یزد و کرمان نیز تعمیم داده شده است.

دوران با اشاره به میزان کشفیات مود مخدر طی سالهای گذشته در یزد عنوان کرد: در سال 85 حدود 30 تن در سال گذشته 40 تن و در هشت ماهه نخست سال جاری نیز بیش از 40 تن کشفیات مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تلاش می شود استان یزد از آسیبهای هم مرز بودن با استانهای مرزی در امان بماند عنوان کرد: در این زمینه کارهای فرهنگی بسیاری در دست اجراست و برنامه ریزی برای محفوظ ماندن قشر جوان جامعه از این بلای خانمانسوز همچنان ادامه دارد.