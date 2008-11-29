مرکز پاسخگویی به سئوالات جوانان تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان با بیان اینکه باید جوابگوی مشکلات نسل جوان جامعه باشیم، اظهارداشت: باید مرکزی جهت پاسخگویی به سوالات جوانان در کشور تاسیس شده و شماره تماس های آن را نیز در اختیار همگان قرار داد تا نسل جوان بتوانند مشکلات خود را بیان کنند.
وی تصریح کرد: باید متعاقب آن مشکلات جوانان نیز پاسخ داده شده و در رفع آن ها تلاش شود.
این مرجع تقلید با اشاره به دوران جوانی گفت: دوران جوانی دوران حساس و مهمی است و باید به نیازهای جوانان پاسخ داد و به آن ها اعتماد نمود.
وی با اشاره به موضوع جوانی در اسلام گفت: مسائل متعددی در مورد جوانان در اسلام مطرح شده است و پیامبر (ص) نظر مساعدی به جوانان داشته و می فرمایند باید با جوانان صحبت کرده و به گونه ای با آنها رفتار کرد که موضوع لطیف بودن دل آنها مد نظر باشد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم گفت: با تشکیل مراکز پاسخگویی به سئوالات جوانان باید مشکلات این نسل را رفع کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان ملی جوانان با بیان اینکه باید جوابگوی مشکلات نسل جوان جامعه باشیم، اظهارداشت: باید مرکزی جهت پاسخگویی به سوالات جوانان در کشور تاسیس شده و شماره تماس های آن را نیز در اختیار همگان قرار داد تا نسل جوان بتوانند مشکلات خود را بیان کنند.
نظر شما