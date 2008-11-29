  1. استانها
مشکلات اقتصادی جامعه با تفکر بسیجی قابل حل خواهد بود

یزد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: مشکلات اقتصادی جامعه با تفکر بسیجی قابل حل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار محمدعلی الله دادی عصر امروز در مراسم تجلیل از اندیش ورزان و نخبگان بسیجی استان یزد اظهار داشت: هنگامی که امام راحل فرمان تشکیل بسیج 20 میلیونی را صادر کردند، عده زیادی گمان می کردند که این ارتش 20 میلیونی در حیطه نظامی فعال است اما هم اکنون بسیجی در سنگرهای مختلف اجتماعی در حال انجام وظیفه است.

وی ادامه داد: در طول مدیریت 30 سال انقلاب، بهترین مدیریت در دوران دفاع مقدس صورت گرفت که در آن اوج تبلور بسیج را شاهد بودیم و کارهای بزرگ بسیاری توسط بسیجیان در آن دوران انجام شد که بسیاری از آنها همچنان ناگفته باقیمانده است.

سردار الله دادی ادامه داد: با تفکر بسیجی می توان گام بزرگی در مواجهه با مشکلات سیاسی و اجتماعی بداشت و این تفکر در کشور اسلامی ما همچنان جای رشد و بالندگی دارد.

